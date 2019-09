Verhandlung mit EU : Wie viel Steuern muss Apple zahlen?

In einem stillen Gerichtssaal in Luxemburg sitzen derzeit Vertreter von Apple und der EU-Kommission zusammen. Die Frage: Wie viel Steuern muss der Tech-Riese in Europa zahlen? Die Kommission beharrt zum Auftakt auf ihrer Position.

Die EU-Kommission hat am Dienstag ihre Steuernachforderung von 13 Milliarden Dollar an Apple mit Nachdruck verteidigt. Der iPhone-Konzern versuche, Verwirrung zu stiften, erklärte sie am Dienstag vor dem Gericht der Europäischen Union (EuG). Unter anderem argumentiert sie, dass die in Irland angesammelten Gewinne aus dem internationalen Geschäft auch in dem europäischen Land versteuert werden müssten.

Apple erklärt dagegen, die Steuern müssten in den Vereinigten Staaten gezahlt werden, weil dort mit der Entwicklungsarbeit die Werte geschaffen worden seien. Die Kommission bestreitet auch gar nicht, dass ein Großteil des intellektuellen Eigentums von Apple in den Vereinigten Staaten entstehe. Doch die zuständige irische Steuerbehörde habe nicht die notwendigen Analysen durchgeführt, um entscheiden zu können, zu welchen Anteilen die Gewinne in Amerika und in Irland versteuert werden müssten. Stattdessen habe sie sich auf die Angaben von Apple verlassen.

Das EuG ist die erste Gerichtsinstanz der EU. Werden ihre Urteile angefochten, beschäftigt sich der Europäische Gerichtshof (EuGH) mit den Sachen. Beide Institutionen haben ihren Sitz in Luxemburg.

Auch die Darstellung von Apple, seine beiden irischen Tochterunternehmen seien lediglich mit Vertrieb und Fertigung beauftragt gewesen, wiesen die Kommissions-Vertreter zurück. „Das ist nicht alles, was in Cork vor sich geht“, einige Aktivitäten dort gingen darüber hinaus. Außerdem sei in den Aktivitäten der „Verwaltungssitze“ der beiden irischen Unternehmen kein tatsächlicher Bezug zur Schaffung intellektuellen Eigentums zu erkennen.

EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager hatte Apple im August 2016 aufgefordert, die Milliardensumme in Irland nachzuzahlen, weil das Land dem iPhone-Konzern eine unzulässige Sonderbehandlung bei den Steuerkonditionen gewährt habe.

Apple hinterlegte inzwischen samt Zinsen 14,3 Milliarden Euro auf einem Treuhandkonto. Um diese Summe geht es nun.