Telefónica-Chef zur 5G-Auktion : „Hier zeigt sich der Irrsinn der Infrastrukturförderung“

Aktualisiert am

Gerade ist die 5G-Versteigerung zu Ende gegangen, und der Bund bekommt Milliarden. Im FAZ.NET-Gespräch erklärt der Chef des größten Mobilfunkanbieters, was daraus folgt.

Herr Haas, insgesamt 6,6 Milliarden Euro werden die 5G-Frequenzen verschlingen, viel mehr als erwartet. Wie wird die Branche und wie wird Ihr Unternehmen mit dieser gewaltigen Summe zurechtkommen?

Wir hätten wie alle Beteiligten gern weniger für ein Stück Papier ausgegeben. Aber als privatwirtschaftliche Unternehmen gehen wir solche Verfahren mit einer klaren Kalkulation und entsprechender Verantwortung gegenüber unseren Investoren und Anteilseignern an. Deshalb zählt am Ende für uns, dass wir für Telefónica Deutschland genau das Spektrum erworben haben, das wir für unseren Betrieb, unsere Strategie und letztlich für das Netz- und Leistungsversprechen an unsere Kunden benötigen. Und wir können das auch solide finanzieren.

Letztlich haben sich doch alle Beteiligten verzockt. Das jetzige Auktionsergebnis stand bereits nach dem ersten Drittel der Auktion genauso auf dem Tableau – zu einem Bruchteil der nun zu zahlenden Preise.

Es ist doch das Wesen einer Auktion, dass jeder Teilnehmer im Verlauf versucht, seine Position so optimal wie möglich zu gestalten. Das führt dann zuweilen zu dem Pingpong aus Bieten und Überbieten einzelner Blöcke, wie man es beobachten konnte. Das verwendete Auktionsdesign führt nahezu zwangsläufig zu solch einem Verlauf.

Was lief falsch?

Das deutsche Auktionsdesign ist schon speziell. Es findet komplett im Schein der Öffentlichkeit statt, was ein taktischeres Bietverhalten massiv erschwert. Auch einige andere Ansätze sind aus meiner Sicht eher antiquiert. Es macht in einer digitalen Welt wirklich wenig Sinn, dass unsere Teams in Mainz unter dauerhafter Beobachtung vor einem Rechner und neben einem Faxgerät sitzen und nur dort Eingaben tätigen können. Den größten Bärendienst hat die Bundesnetzagentur der Politik und den Verbrauchern allerdings mit der künstlichen Verknappung des Spektrums getan.

Dieses Spektrum ist aber doch für die Industrie reserviert, um digitale Anwendungen voranzubringen. Argumentieren Sie nicht zu einseitig?

Der dadurch entstandene Kollateralschaden für Deutschland ist viel größer. Die 100-MHz-Frequenzreserve war maßlos überdimensioniert und hat das Spektrum für die Auktion massiv verknappt. Es sind die Mobilfunkunternehmen, die die flächendeckenden Netze bauen sollen – nicht Volkswagen oder BMW. Die Industriezuteilung war eine Fehlentscheidung, die den Infrastrukturausbau in Deutschland im schlimmsten Fall um Jahre zurückwirft. In keinem anderen Land wird wertvolles Spektrum derartig verschwendet.

Andererseits warten viele Industrieunternehmen längst ungeduldig auf die 5G-Frequenzen, oder?

Es hat nie eine Bedarfsabfrage gegeben. Jetzt zeigt eine Erhebung des Branchenverbands Bitkom, dass das industrielle Interesse eher zurückhaltend ist. Doch für den Netzausbau fehlen jetzt erhebliche Mittel, und er kann sich signifikant verzögern. So wird Deutschland kein 5G-Vorreiter.

Können Sie denn den Verbrauchern irgendwie Hoffnung machen?

Was es jetzt schnell und entschlossen braucht, ist ein echter Schulterschluss aller Beteiligten aus Politik, Wirtschaft und Behörden. Wenn alle an einen Tisch kommen und an einem Strang ziehen, statt mit dem Finger aufeinander zu zeigen, kann Deutschland doch noch auf die Überholspur bei der digitalen Infrastruktur kommen.

Wie soll das gelingen?