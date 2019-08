Geplanter Börsengang : Wework macht 600 Millionen Euro Verlust – in sechs Monaten

Aktualisiert am

Wework macht 600 Millionen Euro Verlust – in sechs Monaten

Will an die Börse und macht hohe Verluste: der Büroraum-Vermieter Wework. Bild: AFP

47 Milliarden Dollar ist Wework laut Investoren wert. In den kommenden Monaten will das Start-up an die Börse gehen – und hat dafür jetzt Geschäftszahlen veröffentlicht. Dort steht ein hoher Millionenverlust.