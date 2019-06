Aktualisiert am

„Joyn" versus Netflix : Günstig fernsehen übers Internet

Nun bietet sogar der neue Streamingdienst „Joyn“ ein volles Programm im Netz an. Ist es besser als Netflix?

Die Welt des Streaming wird noch ein bisschen bunter. Zu bereits etablierten Diensten, um übers Internet fernzusehen, kommt am Dienstag ein weiterer Anbieter. Der Name „Joyn“ ist noch gewöhnungsbedürftig, soll aber möglichst bald vielen Deutschen geläufig werden. Die Privatsenderkette Pro Sieben Sat 1 reagiert mit dem Portal auf die amerikanische Konkurrenz und verbündet sich dafür mit anderen Fernsehanbietern.

Jan Hauser Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.



Sie betreiben Joyn in einem Gemeinschaftsunternehmen mit dem amerikanischen Discovery-Konzern und zeigen dort auch öffentlich-rechtliche Sender. Der Anspruch reicht weit: Vorstandsvorsitzender Max Conze will in zwei Jahren zehn Millionen Nutzer erreichen.