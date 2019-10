„Rise of Skywalker“ : Wird das Star-Wars-Finale der erfolgreichste Film aller Zeiten?

Noch zwei Monate, dann kommt das Finale der berühmtesten Science-Fiction-Saga aller Zeiten in die Kinos. Mit dem neunten Teil „Rise of Skywalker“ soll das Weltraum-Abenteuer Star Wars enden, das in den siebziger Jahren begann, und generationenübergreifend Zigmillionen Menschen vor Fernseher und Kinoleinwände lockte.

Gerade weil der bisherige Erfolg dieser Reihe enorm ist, sind die Erwartungen an den finalen Film gewaltig – inhaltlich und kommerziell. Der amerikanische Unterhaltungskonzern Disney, der vor Jahren die Rechte an Star Wars von dessen Erfinder George Lukas erwarb, gab Fans nun mit einem letzten, umfangreichen Trailer, mehr Einblick in das Geschehen. Der Konzern strahlte ihn während des Footballspiels zwischen den New England Patriots und den New York Jets am Montagabend aus. Zu sehen sind natürlich Lichtschwertkämpfe, Raumschlachten, heroisches Zusammenhalten und die wichtigsten Charaktere der vergangenen Filme.

Ein erstes Anzeichen dafür, dass auch dieser Film dem Unternehmen Milliarden einbringen wird, gibt es ebenfalls. Auf der Ticketplattform Atom Tickets sicherten sich nach Angaben des amerikanischen Senders CNBC in der ersten Stunde ungefähr 45 Prozent mehr Menschen eine Kinokarte als für den ebenfalls von Disney in diesem Jahr ausgestrahlten finalen Film der Marvel-Superheldenreihe „Avengers: Endgame“ – der wiederum beinahe 2,8 Milliarden Dollar einspielte an der Kinokasse und damit mehr als jeder andere Film. Die beiden vorangegangenen Star-Wars-Filme „The Force Awakens“ und „The Last Jedi“ spielen mit 2 Milliarden Dollar und 1,3 Milliarden Dollar ebenfalls hohe Summen ein.