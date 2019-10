Seit fünf Tagen : Schadsoftware legt Berliner Kammergericht lahm

Eine Schadsoftware hat das Computersystem des obersten Straf- und Zivilgerichts des Landes Berlin, des Kammergerichts, befallen und lahmgelegt. Seit fünf Tagen ist deshalb keine elektronische Kommunikation mit dem Gericht mehr möglich. „Im Rahmen des Notfallmanagements“ sei das Kammergericht „seit dem 27.09.2019 11:35 vom Landesnetz getrennt“, heißt es in einem internen Schreiben der Behörde, das der F.A.Z. vorliegt.

Alle E-Mails vom Server des Kammergerichts würden zur Zeit blockiert, um zu verhindern, dass sich die Infektion ausbreite, heißt es darin weiter. Die Mitarbeiter zahlreicher Berliner Justizbehörden wurden aufgefordert, sämtliche E-Mails des Kammergerichts, die seit Mitte September eingingen, unter Quarantäne zu stellen. Das Gericht bestätigte seine „eingeschränkte Erreichbarkeit“ in einer Mitteilung. Nach Informationen der F.A.Z. müssen die Mitarbeiter deshalb auf Telefon, Fax und Papier zurückgreifen.

Dem internen Schreiben zufolge handelt es sich bei der Infektion um die Schadsoftware Emotet, die sich durch Spam-Emails verbreitet und die E-Mail-Adressbücher infizierter Systeme ausliest. Daraus generieren dahinter stehende Hacker Täuschungs-E-Mails, mit denen sie die Schadsoftware weiterverbreiten. An Adressaten, mit denen ihr erstes Opfer zuletzt in Kontakt stand, versenden sie E-Mails mit authentisch aussehenden Inhalten. Weil sie etwa in Betreff, Anrede und Signatur den richtigen Namen der gehackten Person nennen, wirken diese Nachrichten auf viele authentisch. Deswegen verleiten sie zum unbedachten Öffnen des infizierten Dateianhangs oder des in der Nachricht enthaltenen Links.

Emotet wütet

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) warnte erst Anfang vergangener Woche vor einem abermals verstärkten Auftreten von Emotet. „Seit rund einer Woche wird Emotet wieder massenhaft versandt und hat binnen weniger Tage für Produktionsausfälle, den Ausfall von Bürgerdiensten in Kommunalverwaltungen und zahlreiche infizierte Netzwerke gesorgt“, teilte BSI-Chef Arne Schönbohm mit.

„Man kann es nur gebetsmühlenartig wiederholen: Viele dieser Schäden sind vermeidbar, wenn IT-Sicherheitsmaßnahmen konsequent umgesetzt werden! Dazu zählt u.a. die Sensibilisierung der Belegschaft genauso wie regelmäßige Back-ups oder das Einspielen von Sicherheitsupdates.“ Das BSI rät, zur Beseitigung der Infektion die betroffenen Computer komplett neu aufzusetzen.

Das Kammergericht ist das Oberlandesgericht des Landes Berlin. Es trägt den ausgefallenen Namen, weil es auf ein schon seit preußischer Zeit bestehendes Gericht zurückgeht.