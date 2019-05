Nun gut, gänzlich umgesetzt hat der Youtuber Rezo nicht, was er in dem Video verspricht. Der Titel lautete „Die Zerstörung der CDU“ – und die Partei ist immer noch am Leben. Aber immerhin hat er Millionen von Menschen damit auf seinen Youtube-Kanal gezogen, innerhalb von sechs Tagen wurde sein Video mehr als neun Millionen mal aufgerufen. Dabei dürfte ihn in der CDU vor einer Woche noch kaum jemand gekannt haben, obwohl er in der Szene wahrlich kein Unbekannter ist.

Mit dem Aufstieg der unbedarften schwedischen Schülerin Greta Thunberg ist das Phänomen Rezo nicht vergleichbar. Eher mit Florian Silbereisen überraschender Beförderung zum Traumschiff-Kapitän. Bekannt war der Schlagerstar vorher schon, jetzt kommen eben auf einem anderen Feld noch etliche Zuschauer hinzu. Bei Rezo ist es nicht anders: Der 26 Jahre alte Mann hat auch vorher schon Millionen Menschen erreicht, die vielfach ebenso jung oder jünger sind. Somit dürften sich in seinem Publikum viele Erstwähler einreihen.