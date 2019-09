„One Football“ : Die populärste Fußball-App der Welt

Aktualisiert am

Kleine Gegner sollte niemand unterschätzen. Diese Regel gilt in der Politik wie auf dem Fußballplatz, und erst recht für das Milliardengeschäft mit der schönsten Nebensache der Welt. Die Branche erlebt gerade, was es bedeutet, wenn kleine Tech-Firmen in ihr Geschäft vordringen. Generell, möchte man meinen, sind die Möglichkeiten ausgeschöpft, den Fußball zu kommerzialisieren.

Bettina Weiguny Freie Autorin in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Großkonzerne wie Adidas und Nike mischen mit, global auftretende Clubs, geldgierige Verbände und jede Menge TV-Sender: Die Leidenschaft der Fans wird zu Umsatz, über Tickets, TV-Werbung, Trikotverkauf. Ein bisschen was geht immer noch. Und hier kommt eine junge Digitalfirma ins Spiel, die Fußball-App "One Football", gegründet von einem Nachfahren des berühmten Renaissance-Malers Lucas Cranach des Älteren.