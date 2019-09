Nach Instagram-Tests : Auch auf Facebook könnten die Likes bald verschwinden

Der Facebook-Konzern hat den Likes den Kampf angesagt: In sieben Ländern können Nutzer in einem Pilotversuch auf Instagram nicht mehr sehen, wie viele Likes die Posts anderer Leute erhalten haben. Nun weitet der Konzern dieses Vorgehen aus. Wie er der Webseite Techcrunch bestätigte, hat er einen Prototypen für die Plattform Facebook entwickelt, in dem die Likes nicht mehr angezeigt werden. Noch wird der Test den Nutzern jedoch nicht angezeigt. Zuvor hatte die Social-Media-Analystin Jane Manchun Wong entsprechende Funktionen in ihrer Facebook-App entdeckt und auf ihrem Blog darüber berichtet.

Auch in Deutschland hatte es online kürzlich Aufregung gegeben, als einigen deutschen Instagram-Nutzern die Likes nicht mehr angezeigt wurden. Gegenüber der F.A.Z. teilte Instagram dann aber mit, dass es sich nur um ein Versehen gehandelt habe, das nach kurzer Zeit behoben worden sei.

Der Schutz der Nutzer

Der Facebook-Konzern begründet die Tests mit dem Schutz der Nutzer: Man wolle ihnen „helfen, sich auf ihre geteilten Fotos und Videos konzentrieren zu können – und nicht darauf, wie viele Likes sie bekommen“, sagte Tara Hopkins, Instagrams Cheflobbyistin in Europa, im Juli. Menschen sollten sich auf Instagram frei ausdrücken können.

„Wir wollen nicht, dass sich die Nutzer zu sehr darauf fokussieren, miteinander zu konkurrieren“, hatte Instagram-Chef Adam Mosseri zuvor im Interview mit der F.A.Z. gesagt. Er wolle nicht, dass Instagram ein Wettbewerb sei. „Wenn die Menschen weniger Zeit auf Instagram verbringen, aber die Zeit viel mehr schätzen, in der sie sich dort aufhalten, könnte das ein guter Tausch für uns sein“, sagte Mosseri.

Parallel zu dem Test untersuche der Konzern, ob die Nutzer sich durch die Änderungen anders verhielten und wie sich die versteckten Likes auf das Wohlbefinden der Nutzer auswirkten. Die Arbeit an dem Facebook-Prototypen dürfte nun ein Indiz dafür sein, dass der Konzern die bisherigen Ergebnisse auf Instagram positiv einschätzt.

Als Facebook für die Likes kämpfte

Einige Wissenschaftler sehen die Tests dagegen skeptisch. „Das wird nicht funktionieren“, sagte der Münsteraner Medien- und Marketingprofessor Thorsten Hennig-Thurau im Juli der F.A.Z. „Wir Nutzer brauchen Heuristiken, die uns schnell gute Entscheidungen ermöglichen. Einzelne Posts anschauen und dann ihre wahre Schönheit und Qualität bewerten, das ist uns viel zu aufwendig. Das ist kein Ersatz für eine simple Heuristik wie die Anzahl an Likes.“ Der Grund für die Tests sei stattdessen, dass der Facebook-Konzern unter großem gesellschaftlichen und politischen Druck stehe. „Die haben einfach Angst“, sagte Hennig-Thurau.

Die Tests des Konzerns sind insofern brisant und stehen für eine Änderung der Haltung im Konzern, als Facebook noch 2016 für die Likes kämpfte. Der Wissenschaftler und Künstler Ben Grosser hatte schon 2012 einen „Demetricator“ für Facebook entwickelt und später auch entsprechende Add-ons für Instagram und Twitter veröffentlicht, die sämtliche Zahlen auf den Plattformen versteckten. Er habe damit den Fokus von den Zahlen auf die Inhalte verschieben wollen, erläutert Grosser.

Im Juli 2016 habe Facebook dann bei Google eine Beschwerde gegen den Demetricator eingereicht, sagte er der F.A.Z. Google nahm das Programm daraufhin aus seinem Web Store für den Chrome-Browser. Mithilfe der Anwälte einer Nichtregierungsorganisation habe er sich dann gegen Facebook und Google gewehrt und den Demetricator einige Monate später wieder online bringen können. Jetzt sieht es ganz so aus, als würde Facebook seine Plattformen selbst von den Likes befreien.