Technologiestandorte : Ein Mobiltelefon „made in Africa“

Auf der Rückseite dieses Smartphones prangt kein Apfel, sondern ein silberner Löwenkopf. Das Telefon heißt Mara, ist leicht, dünn und – glaubt man dem Hersteller – hochmodern. Doch die technischen Finessen sind in diesem Fall nicht das Besondere. Das Mara-Phone ist nach Unternehmensangaben das erste Handy „made in Africa“.

Claudia Bröll Freie Autorin für die Wirtschaft in Südafrika. F.A.Z.

Der Hersteller Mara Phones, das zum Mara-Konglomerat mit Sitz in Dubai gehört, will an diesem Donnerstag eine Fertigungsstätte im südafrikanischen Durban eröffnen. Es ist schon der zweite Streich des Unternehmens, um die internationalen Handykonzerne auf dem afrikanischen Kontinent herauszufordern. Vor gut zehn Tagen wurde die erste Smartphone-Fabrik in Afrika in Kigali in Ruanda eingeweiht.