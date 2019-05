Deutscher Fernsehhersteller : Loewe rennt die Zeit davon

Nach Wahlsieg von Modi : Wie Indien gegen seine Milliardäre vorgeht

Narendra Modi legt sich nach der Wahl in Indien mit einigen Milliardären an. Jetzt wurde der Gründer von Jet Airways aus einem startbereiten Flugzeug geholt. Zwei weitere sitzen in London in Haft. Sie sollen Millionenbeträge veruntreut haben.