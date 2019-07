Ohne Deutschland und ohne Frankfurt wäre Samsung nicht das, was es ist. Der größte Hersteller von Smartphones und Fernsehgeräten befand sich Anfang der 1990er Jahre in einer Krise. Zumindest nach Einschätzung von Lee Kun-hee, dem Sohn des Gründers. Er wollte aus dem Unternehmen einen „Global Player“, einen Weltkonzern, formen. Davon war man seinerzeit weit entfernt. Der Markenname (koreanisch für „drei Sterne“) klang eher nach einem asiatischen Billighersteller. Ein Besuch Lees in einem kalifornischen Elektronikladen illustrierte die prekäre Lage. Dort standen Fernseher von Sony und Panasonic prominent im Schaufenster, während Samsung-Geräte im Hintergrund Staub ansetzten.

Daraufhin ließ Lee im Juni 1993 rund 200 Topmanager zusammenkommen, in ein Fünf-Sterne-Grandhotel in Königstein bei Frankfurt. Von dem Treffen kündet ein apartes zeitgenössisches Foto: Der Chef in einem Konferenzraum mit schwerer Luxushoteltapete an einem Tischchen mit zwei Mikrofonen, neben ihm auf einem Podest ein Röhrenfernseher, der die Rede live in den Saal überträgt. Herren in schwarzen und grauen Anzügen lauschen andächtig, machen sich Notizen. Drei Tage soll die Ansprache gedauert haben. Sie mündete in der berühmt-drastischen Aufforderung: Ändert alles, außer eurer Frau und den Kindern.