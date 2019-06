Facebook und Co. : Kongress will Internetriesen unter die Lupe nehmen

Facebook, Amazon und Google werden immer mächtiger. Nun will sich der amerikanische Kongress den „Wettbewerb in digitalen Märkten“ genauer anschauen.

Der amerikanische Kongress will sich mit der marktbeherrschender Stellung von Internetkonzernen wie Facebook, Google und Amazon befassen. Der Justizausschuss des Repräsentantenhauses kündigte am Montag eine Untersuchung zu „Wettbewerb in digitalen Märkten“ an.

Eine kleine Anzahl dominanter Online-Plattformen habe eine unglaubliche Macht über Handel, Kommunikation und Information im Netz, hieß es in einer Erklärung. Dies könne schädlich für den Wettbewerb sein.

Medienberichten zufolge wollen sich auch das amerikanische Justizministerium und die Kartellbehörde Federal Trade Commission mit dem Thema befassen. Laut dem „Wall Street Journal“ will das Justizministerium Google unter die Lupe nehmen, die Kartellbehörde Amazon und Facebook. Am großen Einfluss der Internetriesen ist zuletzt immer stärker Kritik laut geworden.