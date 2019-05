Handelsstreit : Huawei und der Kampf um die Macht

Leiterplatten made in Germany, nämlich im Bosch-Werk in Reutlingen Bild: dpa

Vielleicht hatten so viele Menschen in Deutschland gegen das dann gescheiterte Freihandelsabkommen zwischen Europa und den Vereinigten Staaten (TTIP) protestiert, weil viele Dinge einfach selbstverständlich geworden waren. Es brauchte einen Präsidenten wie Donald Trump, um zu zeigen, was es bedeutet, wenn alte Gewissheiten keine Selbstverständlichkeiten mehr sind: Trump führt einen Handelskrieg mit China, und es wird mit harten Bandagen gekämpft. Dabei geht es um Zölle, aber nicht nur. Spätestens seit einigen Tagen spüren auch in Europa viele Leute, was in der vermeintlichen Ferne so los ist. Dafür reicht ein Blick auf den Herstellernamen ihrer Handys.

Denn seit Trump besonders den chinesischen Technologiekonzern Huawei ins Visier genommen hat, darf, ja muss man sich Gedanken darüber machen, ob ein soeben erst für viele hundert Euro erworbenes Hightech-Gerät von Huawei schon morgen Elektroschrott sein könnte. Schließlich steht der Name Huawei jetzt auf einer Liste von 44 chinesischen Unternehmen, für die strikte Exportkontrollen gelten. Der Internetkonzern Google hat angekündigt, bis auf weiteres die Lieferung von Schlüsseltechnologie an den Lizenznehmer aus China einzustellen.

Das trifft Huawei hart. Denn seine Smartphones nutzen Googles Betriebssystem Android. Nur die Basisfunktionen dieser Software darf jedermann verwenden, für bestimmte wichtige Zusatzfunktionen, nämlich Apps und Updates von Google, braucht man besondere Lizenzen. Und wenn man die nicht mehr nutzen darf, wird das Gerät im Prinzip wertlos.

Europa im Wettstreit mit dem Silicon Valley

Plötzlich merkt also mancher ehemalige TTIP-Gegner, was es heißt, wenn die Vernetzung der globalisierten Handelswelt ins Stocken gerät und wenn es in Zweifelsfragen keine klärenden Instanzen gibt. Betroffen sind viele Menschen, denn in Europa spielt eine der größten Erfolgsgeschichten von Huawei: Die Chinesen haben mehr als ein Viertel des hiesigen Smartphone-Marktes erobert. Die Geräte sind Bestseller in Ländern wie Griechenland, Portugal und Spanien, erfreuen sich mit ihrer Kameraoptik von Leica aber auch in Deutschland großer Beliebtheit.

Allein im vergangenen Jahr hat Huawei mehr als 42 Millionen Smartphones in Europa verkauft. Das Unternehmen gilt als der führende Technologiekonzern Chinas. Beschäftigt werden 180.000 Mitarbeiter, der Umsatz ist mit 105 Milliarden Dollar höher als derjenige der traditionsreichen amerikanischen Technologieikone IBM. Im vergangenen Jahr überholte Huawei mit seinen Telefonen auch Apple. Gemessen an der Menge ist es nun der zweitgrößte Handyhersteller der Welt – nach Samsung aus Südkorea.

Europäer beginnen nun zu begreifen, was es heißt, wenn eine ganze Region, nämlich ihre, auf wichtige technische Entwicklungen keinen Einfluss mehr hat. Das finnische Unternehmen Nokia war einst der größte Verkäufer von Mobiltelefonen. Skype, gegründet von Skandinaviern, half bei der Entwicklung der heute üblichen Möglichkeit, Anrufe über das Internet zu tätigen. Das ist Vergangenheit: Europa konnte nicht mit dem Silicon Valley mithalten – und, vielleicht noch ernüchternder, auch nicht mit der Entwicklung zahlreicher Unternehmen in der chinesischen Stadt Shenzhen, wo Huawei seinen Hauptsitz hat.

Neue Ideen für ein zukunftsorientiertes Miteinander

Es geht deshalb um noch viel mehr als nur um ein paar Millionen Handys in den Händen von Privatleuten. Besonders in der Technologie kann derzeit keine Region auf Zulieferungen aus einer anderen Gegend verzichten, Europa sowieso nicht, aber natürlich auch China nicht, und Amerika braucht wenigstens die Kunden von dort. Die Börsianer wissen das. Erst als es hieß, ein Teil der Lieferungen solle für neunzig Tage weiter möglich sein, erholten sich die Aktienkurse diverser amerikanischer Technologieunternehmen, die nach der Ankündigung Trumps zunächst stark gefallen waren. Wie es nun weitergeht, ist offen.

Sicher aber ist: Europa muss zügig Ideen entwickeln, wie man auf zukunftsgewandten Gebieten der Informationstechnik wieder wettbewerbsfähiger werden kann; sonst findet man in Washington oder Peking im Machtpoker kein Gehör. Das kann freie quelloffene Software sein, ein Betriebssystem für das Internet der Dinge, ein intelligenter Ansatz für den Einsatz Künstlicher Intelligenz in Autos und Maschinen.

Am Ende darf niemand auf den anderen verzichten dürfen. Denn natürlich ist auch Huawei fest eingeklinkt in den internationalen Austausch im digitalen Ökosystem: Der Konzern hat mehr als 300 weltumspannende Partnerschaften. Und gerade Europäer wollen beim bevorstehenden Ausbau des schnellen 5G-Netzes ungern auf die Technologie von Huawei verzichten. Das Projekt ist wichtig: Die Netzwerke versprechen nicht nur einen schnelleren Mobilfunkdienst, sondern auch bessere drahtlose Verbindungen für das Internet der Dinge. Washington wiederum warnt seine Verbündeten seit Monaten vor Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit Huawei; nur hat man bisher nirgendwo ein Sicherheitsleck finden können. Doch auch das spielt eigentlich gar keine Rolle. Es geht nur um die Macht in einer neuen Welt.