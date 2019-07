Digitales Deutschland : Kein Techno-Nationalismus

Macht sich Deutschland gerade erpressbar? Einerseits digitalisieren Weltkonzerne ebenso wie erfolgreiche Mittelständler ihre Wertschöpfungsketten, ersetzen Ingenieure durch Informatiker und wandeln sich von klassischen Produktionsunternehmen zu Softwareherstellern. Andererseits wächst in der deutschen Wirtschaft ganz offenkundig die Furcht, infolgedessen zu sehr auf ausländische Internetunternehmen angewiesen zu sein. Mit teils alarmierenden Appellen.

„Vor knapp dreißig Jahren hat Deutschland seine staatliche Souveränität wiedererlangt. Jetzt muss es darum gehen, unsere technologische Souveränität zurückzugewinnen“, forderte der Präsident des Digitalverbandes Bitkom, Achim Berg, gerade in dieser Zeitung. Und er stellte klar: „Gegenseitige Abhängigkeiten sind akzeptabel, einseitige Abhängigkeiten aber müssen unbedingt vermieden werden.“

Sicherheitspolitische Kalküle

Nicht nur er bekundet seine Sorge, beispielsweise bezogen auf die Cloud, über die Daten und Dienste in auswärtige Rechenzentren ausgelagert werden können. Das ist bemerkenswert, denn die hier führenden Anbieter Amazon, Microsoft und Alphabet (Google) sind keine zwielichtigen Dienstleister aus undurchschaubaren Diktaturen, sondern überaus innovative amerikanische Spitzenunternehmen, die ihre Marktanteile mit vielfach überzeugenden Angeboten im Wettstreit errungen haben – und auch in der Konkurrenz untereinander ganz und gar nicht zimperlich auftreten.

Sie beliefern Deutschland übrigens nicht (nur) aus der Ferne, sondern betreiben hierzulande eigene Datenzentren und Entwicklungslabore und beschäftigen mittlerweile Zigtausende hochqualifizierte Angestellte, Tendenz weiter steigend. Wichtiges Wissen, Erfahrung und Infrastruktur entstehen hierdurch in Deutschland. Das ist gut für den Standort.

Mehr zum Thema 1/

Umso trauriger stimmt angesichts dessen die wachsende Angst davor, wirtschaftlich und technologisch zu abhängig von Amerika zu sein, dem langjährigen Verbündeten, dem Deutschland so viel zu verdanken hat. Tatsächlich gründet die Angst jedoch eben nicht auf dem Erfolg der Tech-Riesen an sich. Hintergrund ist vielmehr, wenig erstaunlich, das angespannte Verhältnis zum amerikanischen Präsidenten Donald Trump, der gerade Deutschland häufig beschimpft, neue Zölle auf Autoeinfuhren ankündigt und in seinen Handelsstreits schon verschiedene Druckmittel miteinander verknüpft hat.

„Können wir ausschließen, dass eines Tages gedroht wird, die Cloud-Dienste quasi zu kappen, wenn Deutschland nicht die Nord-Stream-2-Leitung ebenfalls kappt?“, fragt der bestens vernetzte IT-Manager und Präsident der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften, Karl-Heinz Streibich. Und der freiem Handel und Marktwirtschaft ebenfalls wohlgesinnte Familienunternehmer-Präsident Reinhold von Eben-Worlée formuliert drastisch: „Deutsche Unternehmen befürchten, dass die Vereinigten Staaten und China, wo viele Cloud-Speicher stehen, willkürlich auf sensible Unternehmensdaten zugreifen oder zumindest damit drohen.“ So weit ist es gekommen, schade.

Gleichwohl zeigt der nüchterne Blick auf die Realität, dass (Internet-)Technologie schon länger eben auch eine polit-strategische Bedeutung bekommen hat. Die chinesische Führung ermöglichte heimische Konkurrenz zum Silicon Valley, indem sie die Einparteien-Diktatur von amerikanischen Diensten abschottete.

Förderprogramme für Künstliche Intelligenz sind ein Beispiel

Die Regierung in Washington hat ihrerseits in der Auseinandersetzung mit der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt mehrfach gezielt fernöstliche Tech-Unternehmen sanktioniert. Zuletzt und sehr plötzlich mit Huawei bekanntlich einen Konzern, der heutzutage mehr Smartphones verkauft als Apple und führender Ausrüster für den nächsten Mobilfunkstandard 5G ist – zugleich aber auch, zumindest gegenwärtig, auf wichtige Leistungen amerikanischer Unternehmen angewiesen bleibt.

In der Europäischen Union wiederum bemühen sich Regierungen und Unternehmen angesichts all dessen zusehends, in als kritisch angesehenen Bereichen etwas entgegenzusetzen, um nicht zu sehr ins Hintertreffen zu geraten oder ganz abgehängt zu werden. Es geht also um eine gewisse technologische Souveränität.

Neue Förderprogramme für Künstliche Intelligenz sind ein Beispiel dafür. Die Diskussion darüber, inwieweit Huawei sich am Mobilfunkausbau beteiligen soll, ist ein weiteres. Das Ansinnen, Batteriezellen auch hierzulande zu fertigen, ist ein drittes. Das gerade vorübergehend ausgefallene und noch im Aufbau befindliche europäische Satellitensystem Galileo passt ebenfalls in diese Kategorie – auf den Weg brachten die Europäer Galileo ebenfalls nicht, weil es keine Alternativen gäbe, sondern weil sie etwas Eigenes wollen.

Muss das sein? Wäre es nicht viel besser, sicherheitspolitische Kalküle aus dem Wirtschaften herauszuhalten, schlicht darauf zu setzen, dass sich auch in den Tech-Branchen jeder auf das spezialisiert, was er am besten kann, Arbeitsteilung wirkt und Regierungen nur einen möglichst innovationsfreundlichen Rahmen setzen? Ja klar, das wäre es. Doch die Zeiten scheinen nicht danach. Wer Mahner einfach als Techno-Nationalisten abstempelt, macht es sich zu leicht.