Adam Mosseri im Interview : „Wir wollen nicht, dass Instagram ein Wettbewerb ist“

Herr Mosseri, Instagram ist unter Jugendlichen heute angesagter als Facebook. Wie viel Zeit sollten denn gerade junge Menschen am Tag auf Instagram verbringen?

Es gibt keine korrekte Antwort auf diese Frage, das ist für jede Person verschieden. Das hängt zum Beispiel davon ab, wie viel Freizeit jemand hat, ob er oder sie zur Schule geht und momentan viel lernen muss oder Ferien sind. Da gibt es nicht die eine für alle richtige Empfehlung. Wir wollen, dass sich die Menschen wohl fühlen während der Zeit, die sie Instagram nutzen. Natürlich gibt es auch hier ein „Zuviel“ – so wie das fürs Fernsehen oder sogar fürs Sportmachen gilt. Die richtige Balance ist entscheidend.

Also mehr als zwei Stunden wären in Ordnung und weniger als zwei Stunden auch?

Das hängt vom jeweiligen Individuum ab. Wir versuchen Tools anzubieten, mit deren Hilfe Nutzer ihre Zeit managen können. Im vergangenen Jahr führten wir Funktionen ein, die nicht nur erlauben, die Zeit auf Instagram zu messen, sondern auch, sich selbst Grenzen zu setzen und daran erinnert zu werden, Instagram zu verlassen, wenn diese Limits erreicht werden. Tatsächlich begannen wir mit der Arbeit daran sogar noch, bevor andere Unternehmen ähnliche Funktionen für das gesamte Betriebssystem entwickelten.

Was sollten junge Menschen Ihrer Ansicht nach auf Instagram machen?

Junge Menschen kommen auf unsere Plattform, um mit ihren Freunden in Kontakt zu sein und sich von der Welt um sie herum inspirieren zu lassen, vom Sport, von Reisen, Essen, Unterhaltung. Ich würde jungen Menschen nicht sagen, dass sie das tun sollen, denn sie machen das ohnehin schon. Aber das ist der Kern dessen, was wir machen, worum es bei Instagram geht. Ich würde ihnen wiederum das raten, was für jede Art von Beschäftigung gilt: Sie sollten sicherstellen, dass sie sich wohl dabei fühlen, und überlegen, wie sie die Plattform für sich sinnvoll einsetzen können. Sie sollten verstehen, dass sie Ausschnitte ihres Lebens auf Instagram teilen, aber nicht ihr ganzes Leben online stattfindet, auch nicht auf Instagram, weil ihr Leben viel umfangreicher ist als das, was auf irgendeiner Plattform davon abgebildet wird.

Madonna sagte gerade, Instagram sei so konzipiert, dass Nutzer sich schlecht fühlten. Außerdem sei sie froh, in einer Zeit aufgewachsen und eine Künstlerin geworden zu sein, als es weder Smartphones noch soziale Medien gegeben habe. Haben Sie sich mit ihr darüber schon ausgetauscht?

Sehr gerne würde ich mit ihr darüber sprechen. Wir wollen nicht, dass sich die Menschen schlecht fühlen, während sie die Plattform verwenden, wir wollen das Gegenteil. Wir sehen das in einem breiteren Kontext, den wir Wohlbefinden nennen. Da gibt es einige Elemente, über die wir ganz konkret mit Bezug auf Instagram nachdenken. Wir testen zum Beispiel gerade, die Like-Funktion zu privatisieren, um Nutzer weniger Druck auszusetzen. Zudem arbeiten wir daran, was wir gegen Mobbing tun können, damit sich Nutzer einerseits gar nicht erst so verhalten, und andererseits, um sich wirksam wehren zu können, wenn sie selbst Opfer werden.

Was haben Sie mit der Like-Funktion vor?

Wir testen, die Anzahl der Likes zu privatisieren. Sie werden auch in Zukunft noch in Ihrem Feed markieren können, was Ihnen gefällt, aber die Anzahl der Gefällt-mir-Angaben ist nicht mehr für andere sichtbar – sondern nur noch Angaben wie „Adam und anderen hat das gefallen“, aber eben nicht mehr „Adam und 17 anderen hat das gefallen“.