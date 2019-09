In puncto Datensicherheit : Fax schlägt E-Mail

Die E-Mail ist in der Krise. Das lässt sich nicht an den nackten Zahlen ablesen – die steigen stetig, auch weil immer unsinnigere Informationen auf den Weg gebracht werden: Bei Online-Bestellungen zum Beispiel ist der Hinweis, dass das Päckchen versandt wurde, bei weitem nicht mehr die einzige Nachricht; heutzutage wird der Kunde täglich über den weiteren Verlauf der Reise in Kenntnis gesetzt. Nein, dass die E-Mail in der Krise steckt, merkt man an kleinen Situationen wie diesen: Mit einem schnellen Anruf bei der Krankenversicherung wird um ein Antragsformular für die Pflegestufe gebeten.

Corinna Budras Redakteurin in der Wirtschaft und für Frankfurter Allgemeine Einspruch. F.A.Z.

Der Mitarbeiter des Kölner Unternehmens zeigt sich kooperativ, der Antrag werde sogleich verschickt – auf dem Postweg. „Können Sie es nicht einfach per E-Mail verschicken?“, lautet die kühne Frage des Kunden. „Nein“, so die kategorische Antwort, „das ist aus datenschutzrechtlichen Gründen leider nicht möglich.“ Nur eine schnelle Alternative gibt es noch: das Fax-Gerät.