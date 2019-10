IT : IBM muss Gewinneinbruch verkraften

Aktualisiert am

IBM muss Gewinneinbruch verkraften

Der Computerkonzern IBM hat angesichts des anhaltend schwachen IT-Kerngeschäfts abermals Geschäftseinbußen verkraften müssen.Im dritten Quartal sank der Umsatz im Jahresvergleich um 4 Prozent auf 18,0 Milliarden Dollar (16,3 Mrd Euro), wie das Unternehmen nach amerikanischem Börsenschluss in Armonk mitteilte. Der Nettogewinn aus dem fortgeführten Geschäft brach um 38 Prozent auf 1,7 Milliarden Dollar ein. Anleger reagierten enttäuscht und ließen die Aktie nachbörslich zunächst um knapp 3 Prozent fallen, obwohl die Prognosen beim Gewinn sogar noch übertroffen wurden.

IBM steckt schon länger in einem tiefgreifenden Konzernwandel, der bislang jedoch nicht die erhofften Erfolge bringt. Das IT-Urgestein setzt auf neue Geschäftsbereiche wie Cloud-Dienste, Datenanalyse und künstliche Intelligenz und verbucht hier teilweise auch starkes Wachstum. Das reicht bisher jedoch nicht, um die Probleme in der klassischen Hardware-Sparte mit Servern und Großrechnern zu kompensieren. Zudem leidet die Bilanz unter dem starken Dollar, der die internationalen Einnahmen schmälert. IBM macht den Großteil seiner Erlöse im Ausland.Der Rückgang im jüngsten Quartal markiert das fünfte Vierteljahr in Folge mit einem Umsatzminus. Abgesehen von einem kurzen Ausreißer ging es mit der Geschäftsentwicklung auch zuvor schon Jahre lang nur abwärts.

Im Fokus des Geschäftsberichts standen diesmal auch die Zahlen des Zukaufs Red Hat, die bisher größte Übernahme von IBM. Für das auf das Betriebssystem Linux spezialisierte amerikanische Software-Unternehmen hatte IBM im vergangenen Jahr 34 Milliarden Dollar hingelegt, nun tauchten die Ergebnisse erstmals in der Konzernbilanz auf. Red Hat machte ein Umsatzplus von 19 Prozent, verursachte aber auch hohe Kosten, die am Gewinn zehrten.

IBM-Chefin Ginni Rometty zeigte sich trotzdem zuversichtlich: "Unsere Ergebnisse zeigen, dass Kunden IBM und Red Hat als starke Kombination betrachten." Red Hat war vor 25 Jahren mit einer eigenen Variante des Open-Source-Betriebssystems Linux gestartet, die vor allem auf Servercomputern verwendet wird. Heute entfällt der meiste Umsatz auf das Softwarepaket und Serviceangebot Red Hat Enterprise Linux sowie andere Technik, die häufig in Rechenzentren eingesetzt wird.