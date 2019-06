Huawei lebt. So viel wird deutlich auf der Mobile World Congress in Schanghaier Stadtteil Pudong. So wie das einstige Sumpfgebiet in wenigen Jahren zur mit Wolkenkratzern und fünf Millionen Einwohnern bestückten Ikone des Aufstiegs Chinas geworden ist, ist Huawei in Rekordgeschwindigkeit aufgestiegen zum führenden Anbieter für die superschnelle Netzwerktechnologie 5G. Nun haben schon bis zum Mittag fünftausend Besucher der größten Mobilfunkmesse des Landes den streng bewachten Huawei-Stand besucht – an dem sie zuvor in langen Schlangen angestanden haben.

Der Andrang ist bemerkenswert, weil Huawei nach Meinung vieler Beobachter eigentlich schon halb tot ist. Nachdem die Regierung des amerikanischen Präsidenten Donald Trump das Unternehmen aus Shenzhen wegen des Verdachts der Spionage auf eine schwarze Liste gesetzt hat, haben zahlreiche Zulieferer wie der Halbleiterhersteller Qualcomm oder Google, Lieferant des Betriebssystems Android, die Zusammenarbeit mit den Chinesen aufgekündigt.