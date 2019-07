Halbleiter-Produktion : Europa entdeckt die Computerchips wieder

Apple setzt auf eigene Chips – und auf Ingenieure aus Deutschland. Bosch baut eine große neue Chipfabrik in Dresden; der Maschinenbauer Trumpf hat zuletzt vor allem mit Maschinen zur Produktion von Halbleitern ein gutes Geschäft gemacht. Sind das zufällige Nachrichten, die nichts miteinander zu tun haben? Nein, denn in den vergangenen gut zehn Jahren hat sich in der Chipindustrie so viel verändert, dass es für Deutschland und Europa sinnvoll sein könnte, wieder größeres Augenmerk auf eine Technologie zu lenken, von der man glaubte, dass die Region auch dort nichts mehr mitzureden habe. Tatsächlich ist es eher so, dass der Kontinent auf dem Gebiet der Chips eine neue Chance bekommt, die in der öffentlichen Diskussion eine erheblich größere Aufmerksamkeit verdient.

Dort werden zwar Debatten über die Abhängigkeit von amerikanischen Cloud-Anbietern geführt, die sich nur unter großen Mühen reduzieren lassen wird. Aber dass der jüngste Milliarden-Zukauf von Apple im Kern ausgerechnet einen ehemaligen Chip-Standort des deutschen Herstellers Infineon in Neubiberg bei München betrifft, der für ein knappes Jahrzehnt etwas glücklos zu Intel gehörte, das wissen nur noch Eingeweihte.

Infineons größte Einzelinvestition

Ähnliches gilt für den etwas genaueren Blick auf die Geschäftszahlen des schwäbischen Maschinenbauers Trumpf, eines deutschen Vorzeigeunternehmens. An den niederländischen Kunden ASML, einen Ausrüster von Fabriken zur Herstellung von Computerchips, liefert Trumpf spezielle Laser, die mit Hilfe extrem ultravioletter Strahlung (EUV) Oberflächen von Chips belichten. Das ist auch deshalb bemerkenswert, weil das gesamte Zahlenwerk nicht sehr euphorisch kommentiert worden ist: „Die Konjunktur hat sich eingetrübt. Das zeigt sich bei uns im Auftragseingang deutlich in beiden Geschäftsbereichen Werkzeugmaschinen und Lasertechnik. Eine Ausnahme bilden derzeit nur wenige Geschäftsfelder wie EUV oder die Elektronik“, wurde Nicola Leibinger-Kammüller, die Vorsitzende der Gruppengeschäftsführung von Trumpf, zur Vorlage der jüngsten Geschäftsergebnisse zitiert.

Infineon wiederum wettet mit einer riesigen Investition in ein neues Werk auf die Zukunft eines florierenden Chip-Marktes. Der Münchner Halbleiterkonzern baut seit März eine neue Fabrik für Leistungshalbleiter am Standort Villach in Kärnten. Das Investitionsvolumen beträgt 1,6 Milliarden Euro. Es entsteht eine vollautomatisierte Produktion unter sehr aufwendigen Bedingungen in Reinsträumen, in denen nicht einmal ein Staubkorn herumfliegen darf. Damit handelt es sich um die größte Einzelinvestition des Dax-Konzerns. Der direkte Infineon-Konkurrent ST Microelectronics aus der Schweiz baut eine neue Produktion in der Nähe von Mailand, allerdings mit einem deutlich niedrigeren Budget.

Und Bosch spürt, dass im Stammgeschäft mit der Autozulieferung Chips immer wichtiger werden. Das ist der Grund dafür, dass das Unternehmen einschließlich öffentlicher Fördermittel rund eine Milliarde Euro in einen neuen Fertigungsstandort in Dresden steckt. Es ist auch hier die größte Einzelinvestition in der 130-jährigen Unternehmensgeschichte. Die permanente Weiterentwicklung und der hohe Wettbewerbsdruck in der Chipproduktion führen darüber hinaus dazu, dass Bosch mit seinem neuen Werk in der sächsischen Landeshauptstadt erstmals in die 300-Millimeter-Fertigungstechnologie einsteigt. Im Vergleich zu bisher üblichen 150- und 200-Millimeter-Wavern, also Siliziumscheiben, auf denen Halbleiter hergestellt werden, lassen sich so größere Skaleneffekte erzielen und die Wettbewerbsfähigkeit steigern.