Google ist die Nummer eins der Internetsuche. Doch wie geht der Suchgigant vor? Was tut der Konzern gegen illegale Inhalte? Und wie suchen wir in Zukunft? Auf diese Fragen antwortet Pandu Nayak, Google-Vizepräsident für Suchprozesse.

Google ist die Nummer eins bei der Internetsuche. Warum kommt an Ihnen keiner vorbei?

Ich bin in Indien aufgewachsen. Teil meines Erfolgs beruht darauf, dass ich Zugang zu Informationen hatte. Das Internet hat verändert, wie Menschen an Informationen gelangen. Die Menschen greifen auf Google zurück, weil wir einen nützlichen und vertrauenswürdigen Dienst anbieten. In dem Moment, in dem wir das nicht mehr liefern, wechseln die Menschen zu einem anderen Dienst – mit einem einfachen Klick.

Ist das wirklich so? Diese Erzählung ist bekannt, aber die Leute machen es doch nicht. Wer viele Dienste von Google nutzt, kann nicht so leicht wechseln. Sind Nutzer da nicht willens, auch einen etwas schlechteren Dienst hinzunehmen?