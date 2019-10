Fortnite nicht erreichbar : Millionen Spieler starren in ein schwarzes Loch

Eines der beliebtesten Computerspiele der Welt ist momentan nicht erreichbar. Das liegt allerdings nicht an technischen Problemen, sondern an einem Meteoriten.

Fortnite ist „down“. Mit anderen Worten: Das Spiel ist seit Sonntagabend online nicht erreichbar. Ein schwarzes Loch erscheint dort, wo sonst das Spiel startet. Doch dabei dürfte es sich weder um einen Hack, noch um technische Probleme handeln. Vielmehr war das Finale der Season 10 des Computerspiels angekündigt worden. Berichten von Fachmagazinen zufolge wurden die Figuren der Fortnite-Spieler in dem sogenannten In-Game-Event gegen 20 Uhr am Sonntagabend durch die Luft gewirbelt.

Raketen und Meteoriten hätten eine Schockwelle ausgelöst. Danach seien die Spieler in ein schwarzes Loch gesogen worden. Fachleute schätzen, so berichtet es CNN, dass mehrere Millionen Nutzer das Season-Finale verfolgt haben. In den kommenden Tagen soll dann die nächste Season des Spiels starten. Wann es so weit ist, ist noch nicht absehbar. Online kursieren allerdings schon einige Leaks über mögliche neue Karten und Funktionen. Der Hashtag „#Fortnite“ schaffte es schnell in die Twitter-Trends.

Bei Fortnite werden Comic-Charaktere gespielt, mit denen die Nutzer sich verbarrikadieren und versuchen, Gegner zu eliminieren, also zu erschießen. Fortnite gilt als eines der populärsten Computerspiele der Welt. Mehr als 250 Millionen Spieler haben ein Fortnite-Konto, jeden Monat spielen bis zu 80 Millionen Menschen das Spiel.

Freuen kann sich darüber der amerikanische Spielehersteller Epic Games. Der hat 2018 etwa 2,6 Milliarden Euro Gewinn gemacht, zwei Drittel davon dürfte laut Analysten Fortnite eingespielt haben. Investoren taxieren den Wert des Unternehmens auf mehr als 13 Milliarden Euro.