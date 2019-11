Neues Branding : Facebook schafft sein Logo ab – zumindest fast

Facebook bekommt ein neues Logo. Das kündigte der Konzern am Montag amerikanischer Zeit am Unternehmenssitz in Menlo Park an. Es handelt sich um einen „Facebook“-Schriftzug, der je nach Produkt in einer anderen Farbe erscheint. In Zusammenhang mit dem Messenger Whatsapp ist er beispielsweise grün, mit dem Fotonetzwerk Instagram rot. Damit sind die Zeiten passé, in denen der weiße Facebook-Schriftzug auf blauem Grund zugleich Logo des Netzwerks und des Konzerns war. Stattdessen soll der Unternehmensname nun häufiger auch nahe der anderen Marken des Konzerns plaziert werden – zum Beispiel neben den Logos von Whatsapp und Instagram.

Laut seinem Marketingchef hat Facebook sogar erwogen, seinen Namen zu ändern, damit den Konzern mit seinen diversen Diensten nicht nur als Betreiber des Online-Netzwerks wahrgenommen wird. Einen ähnlichen Zug hatte vor vier Jahren Google getan, als der Suchmaschinenkonzern sich eine Holding-Struktur und dieser den Namen Alphabet gab. Bis heute ist allerdings die Bezeichnung Google, auch für den Konzern, gängig geblieben.

Am Ende habe man sich gegen eine Namensänderung von Facebook entschieden, sagte Marketingchef Antonio Lucio dem Finanzdienst Bloomberg. Das Unternehmen habe nicht den Eindruck erwecken wollen, dass sie vor Problemen nach Daten-Skandalen und Kritik weglaufe. „Das wäre vom Rest der Welt als unaufrichtig wahrgenommen worden.“

Laut Umfragen wüssten viele Nutzer nicht, dass die Fotoplattform Instagram und der Chatdienst Whatsapp zu Facebook gehören, sagte Lucio. Wenn sie das wüssten, verbesserte dies das Ansehen von Facebook. Zugleich räumte der Marketingchef ein, dass dagegen eine Marke wie Whatsapp durch die klarere Offenlegung ihrer Verbindung zu Facebook zumindest kurzfristig Schaden nehmen könne. Facebook nehme das aber in Kauf, weil man auf einen langfristigen positiven Effekt hoffe.

Mehr zum Thema 1/

Facebook hatte bereits im Sommer angefangen, den Namen des Konzerns in seinen anderen Apps zu erwähnen. Mit dem neuen Logo soll er nun für die Nutzer unter anderem von Instagram und Whatsapp noch sichtbarer werden. Zum Facebook-Konzern gehören auch die Sparte für Virtuelle Realität „Oculus“ und die Bürokommunikations-Plattform Workplace.