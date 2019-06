Aktualisiert am

Xing will sich umbenennen – und darf es vielleicht nicht

Das Unternehmen Xing will sich in „New Work SE“ umbenennen. Ein sächsischer Softwareunternehmer hat etwas dagegen. Der Fall geht vor Gericht.

Die neue Arbeitswelt verspricht flexible Arbeitszeiten und weniger hierarchische Strukturen – und sie bietet Potential für einen großen Streit. Das Karrierenetzwerk Xing und der ostdeutsche Mittelständler GK Software ringen nämlich darum, wer das Recht darauf hat, sich mit dem Begriff „New Work“ zu schmücken. Die Xing SE möchte sich in New Work SE umbenennen. Rainer Gläß, Gründer des Softwareunternehmens GK Software, hat etwas dagegen.

Vor dem Landgericht Frankfurt wird unter dem Aktenzeichen 2-06 O 113/19 wohl im Herbst verhandelt. Dass sich die Parteien vor Gericht treffen, mag zwar so gar nicht zum lockeren Umgang in der modernen Arbeitswelt passen, aber es zeigt exemplarisch, mit welchen Waffen in der Unternehmenswelt gekämpft wird.