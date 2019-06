Der Mensch Dorothee Bär kommt aus Franken und lebt in Franken: Geboren am 19. April 1978 in Bamberg, aufgewachsen im nahen Ebelsbach, Abitur in Bamberg. Zwischendurch ging sie für ein Jahr in Illinois in Amerika zur Schule. Schon mit 14 Jahren und damit so früh wie möglich trat sie in die Junge Union ein, zwei Jahre später auch in die CSU. Sie studierte Politikwissenschaft an der Hochschule für Politik in München und an der Freien Universität in Berlin. 2001 war sie für zwei Jahre Landesvorsitzende des Ring Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) in Bayern. Seit 2002 sitzt sie im Bundestag. In der CSU agierte sie von 2009 bis 2013 als stellvertretende Generalsekretärin, bevor sie Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur wurde. Seit März 2018 ist sie Staatsministerin für Digitalisierung im Bundeskanzleramt. Mit dem Kommunalpolitiker Oliver Bär, dem Landrat des Kreises Hof, ist sie verheiratet und hat drei Kinder. Auf Instagram, ihrem liebsten sozialen Medium, sieht das so aus: #workingmum #mumofthree #heimatliebe #womenindigital #lovemyjob