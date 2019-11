5G-Infrastruktur : China startet den schnellen Mobilfunk

Die Regierung in Peking will das Rennen um die neue 5G-Technik unbedingt gewinnen. Die Bevölkerung zeigt sich bisher jedoch skeptisch – in den ersten Tagen wechselten nur wenige ihren Mobilfunkvertrag.

Es war nur eines der vielen Gerüchte im chinesischen Internet, doch in den vergangenen Wochen verbreitete es sich dort langsamer als gewohnt. Dass das Surfen im Netz auf einmal so langsam voran gehe, habe mit der am Freitag eingeführten Netzwerktechnik 5G zu tun, mit der von nun an Nutzer ins Internet gehen können, die einen entsprechenden Mobilfunkvertrag abgeschlossen haben und über ein 5G-fähiges Telefon verfügen.

Hendrik Ankenbrand Wirtschaftskorrespondent für China mit Sitz in Schanghai. F.A.Z.

Und damit das auch möglichst viele Menschen in China tun – so das sich hartnäckig haltende Gerücht – habe die Regierung die Geschwindigkeit des bisher geltenden Netzwerkstandards 4G stark heruntergeregelt, damit der Unterschied zum 5G-Netz noch größer ausfalle.