Gamer Pewdiepie : Dieser Youtuber ist der erste mit 100 Millionen Fans

Der schwedische Youtuber Pewdiepie hat am Samstag die magische Marke von 100 Millionen Abonnenten geknackt, wie sich auf der Analyseseite Social Blade nachvollziehen lässt. Der Kanal von Felix Kjellberg, wie der Internetstar im echten Leben heißt, ist nach dem indischen Unternehmen T-Series erst der zweite in der Youtube-Geschichte, der so viele Fans an sich binden konnte. Allerdings ist Kjellberg die erste Einzelperson, die das erreicht hat.

Kjellberg ist ein sogenannter Youtube-Gamer: Er spielt Videospiele, nimmt sich dabei auf, kommentiert den Spielverlauf und stellt das Video dann online. Neben seinen nunmehr über 100 Millionen Abonnenten auf Youtube folgen Pewdiepie mehr als 18 Millionen Menschen auf Twitter. Laut dem Vermögensmagazin hat der Youtuber ein Vermögen von 26 Millionen Euro und verdient mit seinen Videos im Jahr etwa 13 Millionen Euro.

Um seine Fangemeinde weiter auszubauen und nicht von Dauerrivale T-Series überholt zu werden, warb der 29-Jährige in den vergangenen Monaten verstärkt auf seinem Kanal und forderte seine Anhänger dazu auf, Abonnenten für ihn zu sammeln. Laut Vice hackten diese sogar Drucker und Webcams, um mit der Botschaft „Subscribe to Pewdiepie“ neue Follower zu mobilisieren. Als der mutmaßliche Attentäter von Christchurch seinen Namen in einem seiner Videos erwähnte, erlangte der Youtuber über die Szene hinaus unrühmliche Bekanntheit. Inzwischen hat T-Series einen Vorsprung von etwa 9 Millionen Fans.

Der Internetstar hat in der jüngeren Vergangenheit gemeinsam mit seiner Frau, der italienischen Modedesignerin und Unternehmerin Marzia Bisognin (Youtubename Cutiepiemarzia), im englischen Brighton, aber auch in Italien und Schweden gelebt. Die beiden haben am 19. August in London geheiratet.