E-Auto-Hersteller Rivian : Bei wem kauft Jeff Bezos da eigentlich 100.000 Elektrolieferwagen?

Amazon will klimafreundlich werden – und bestellt dafür 100.000 elektrische Vans von einem Unternehmen, das bis vor Kurzem fast niemand kannte. Was steckt dahinter?

Der Vergleich mit Tesla liegt nahe: Elektroautohersteller, aus Amerika, will die Welt retten, stellt hochmotorige Fahrzeuge her. Entsprechend klingen die Überschriften: Tesla-Rivale oder Tesla für Trucks heißt es über den Hersteller von Elektro-Geländewagen.

Doch so ähnlich Rivian und Tesla erstmal zu sein scheinen – eigentlich ist Rivian das genaue Gegenteil von Tesla. Rivians Führung hat, bisher zumindest, nicht großspurig Ziele angekündigt, die das Unternehmen nicht halten konnte. Stattdessen operierte Rivian seit seiner Gründung im Jahr 2009 lange unter dem Radar der Öffentlichkeit, an den Gebäuden war nicht einmal ein Logo angebracht. Und erst seit Ende des Jahres 2018 taucht das Unternehmen überhaupt in den Medien auf.

Die Zentrale von Rivian steht im Gegensatz zu der von Tesla auch nicht im Silicon Valley, sondern in einem 9.000-Einwohner-Städtchen namens Plymouth in Michigan in der Nähe der traditionsreichen amerikanischen Autostadt Detroit. Und der Chef und Gründer Robert J. Scaringe hat seine Promotion als Ingenieur am prestigeträchtigen Massachusetts Institute of Technology durchgezogen, während von Tesla-Chef Elon Musk überliefert ist, dass er seine Promotion nach zwei Tagen abgebrochen hat.

Dass das Unternehmen Rivian, das bis heute noch überhaupt kein Fahrzeug ausgeliefert hat, erst Ende 2020 überhaupt damit anfangen will, und vor zwei Jahren noch kaum 200 Mitarbeiter hatte, nun überhaupt mit Tesla verglichen wird, hängt zum einen mit der Schwäche des Konkurrenten zusammen. Zum anderen hat das Unternehmen in den vergangenen Monaten mit immer neuen Meldungen für Aufsehen gesorgt, die dann doch ein bisschen an die Kommunikationsstrategie von Tesla erinnern: Erst überraschte Rivian ie Welt Ende 2018 damit, dass es überhaupt existiert. Dann mit der für Elektroautos, zumal für einen Geländewagen, außergewöhnlich hohen Reichweite von mehr als 400 Meilen (640 Kilometer), so gibt es zumindest das Unternehmen selbst an. Mit einem Preis von 70.000 bis 90.000 Dollar befinden sich die Geländewagen in einer ähnlichen Preisspanne wie bessere Geländewagen mit Verbrennungsmotor.

Im Februar folgte eine Investmentrunde in Höhe von 700 Millionen Dollar, angeführt vom Internetkonzern Amazon. Zwei Monate später gab Rivian bekannt, dass auch Ford sich mit 500 Millionen Dollar beteiligt und künftig eine von Rivian entwickelte Plattform nutzen wird.

Sowohl bei Ford als auch bei Amazon war die Investition Chefsache. Jeff Bezos persönlich hatte sich die Rivian-Zentrale in Plymouth angeschaut, berichtete die New York Times später. Auch bei Ford stellten sich der Vorstandsvorsitzende Jim Hackett und der Erbe Bill Ford hinter die Investition und betonten die Bedeutung der Partnerschaft für die Transformation des Autokonzerns.

Anfang September folgte die nächste Investmentrunde in Höhe von 350 Millionen Euro. Zwischendurch gab es wohl auch Gespräche mit General Motors, die aber nicht erfolgreich verliefen.

100.000 elektrische Lieferwagen für Amazon

Am Freitag schloss sich die nächste Großankündigung an: Amazon bestellt, im Rahmen seines Klimabekenntnisses, 100.000 elektrische Lieferwagen bei Rivian, wovon die ersten 2021 eingesetzt werden sollen. Die Auslieferung der Wagen soll sich bis ins Jahr 2030 hinziehen. Nach Angaben von Amazon handelt es sich um die größte Bestellung von elektrischen Lieferwagen der Geschichte.

Für Rivian, das bisher vor allem Geländewagen entwickelt und nur etwa 1000 Mitarbeiter hat, das überhaupt noch keine Autos ausliefert und selbst für das Jahr 2021 nur mit 20.000 bis 40.000 Autos rechnet, ist das ein bedeutender Auftrag. Zum Vergleich: Tesla produzierte im vergangenen Jahr mehr als 250.000 Autos.

Mehr zum Thema 1/

Die Erfahrung mit Tesla zeigt, dass man mit großspurigen Ankündigungen vorsichtig sein sollte. Ob die Rivian-Standorte in Michigan, Kalifornien, Illinois und dem Vereinigten Königreich wirklich in der Lage sein werden, die Produktion so schnell hochzufahren, ist ungewiss – auch Tesla hat immer wieder mit praktischen Schwierigkeiten zu kämpfen. Und ob es wirklich eine „Unwahrheit“ ist, wie Scaringe sagt, dass Lastwagen und Elektroautos nicht zusammen passen, ist angesichts des Gewichts, dass die Batterie für eine halbwegs praktikable Reichweite haben müsste, auch noch nicht ausgemacht.

Allerdings zeigt die Erfahrung der vergangenen Jahre auch: Wenn Jeff Bezos von einer Sache überzeugt ist, dann hat er Geduld – und ist fast immer erfolgreich.