Liberalismus im Internet : Die verflixte Sache mit dem Eigentum

Die digitale Vernetzung der Welt führt immer wieder neu zur Frage: Was ist schützenswert und was nicht? Die Antwort ist gerade für Liberale häufig höchst kompliziert.

Das Eigentum steckt in einer Dauerkrise. Sehr plastisch zeigt das die Enteignungsdebatte in Berlin. Subtiler erodiert das „geistige“ Eigentum, also Rechte an Werken, technischen Verfahren, Designs und Patenten. Dabei spielt die zunehmende Vernetzung und Globalisierung der Welt eine erhebliche Rolle. Der Blick auf den liberalen Kompass müsste Klarheit schaffen, doch der hilft in einer vernetzten Welt immer weniger.

Für die Erosion des Eigentums gibt es zahlreiche Beispiele: Die Digitalkonzerne vernetzen Nutzer und erhöhen die Verfügbarkeit urheberrechtlich geschützter Werke, nutzen Haftungsfreistellungen und zahlen oft nicht den gewünschten Preis. Die Verwendung geschützter Videos und Bilder ist so sozialüblich geworden, dass das Internet mit kleinen Verletzungen übersät ist.

Es geht nicht mehr um illegal verbreitete Kinofilme wie um die Jahrtausendwende, sondern selbstverständliche Handlungen im Netz: Memes, Gifs, kleine Animationen und Bildchen mit Sprüchen sind Teil der täglichen digitalen Kommunikation und meist urheberrechtswidrig. Die „Täter“ sind nicht nur Jugendliche oder gar Hacker – nein, die CDU höchstselbst machte sich kürzlich Verletzungen schuldig, etwa als sie Mitschnitte des öffentlich-rechtlichen Fernsehens auf dem eigenen Youtube-Kanal ausstellte.

Die Rechtsprechung beteiligt sich an der Erosion, das zeigt das Beispiel der Tonträgerhersteller: Lange konnten sie Rechte an kleinsten Tonschnipseln gegenüber jedermann geltend machen, doch dann kam der Rapper Moses Pelham und verwendete ohne Erlaubnis zwei Sekunden des Kraftwerk-Titels „Metall auf Metall“.

Der Gesetzgeber schleift mit am Eigentum

Seither wird auf höchster Ebene gestritten: Das Bundesverfassungsgericht gab dem Rapper recht und stärkte den Hiphop zu Lasten der Plattenindustrie. Der Bundesgerichtshof legte den Fall trotzig dem Europäischen Gerichtshof vor, wo der Generalanwalt die Uhr zurückdrehte: Der Rapper müsse um Erlaubnis fragen. Das Urteil steht noch aus.

Andere Beispiele liefert das Patentrecht: So gewährte der Bundesgerichtshof eine Zwangslizenz für ein HIV-Medikament – gut für die Betroffenen, aber eine Reduktion des Eigentumsschutzes für den Hersteller.

Der Gesetzgeber schleift mit am Eigentum. Die scheidende Justizministerin Katarina Barley (SPD) hat jüngst einen Regelungsentwurf auf den Weg gebracht, der den Designschutz an sichtbaren Autoteilen abschmilzt. Das Resultat könnten vergünstigte Autoteile sein und mehr Wettbewerb, da lacht das liberale Herz – doch unweigerlich begrenzt der Schritt die Rechte der Autohersteller an ihren Kotflügeldesigns.

Auch die politisch gut vermarktbare Idee des „Open Government“ schmilzt die Eigentumsrechte ab. Werke im Auftrag des Staates sollen gemeinfrei sein, lautet die Forderung. Ob das Urheberrecht schon nach geltendem Recht so weich ist, entscheidet bald der Europäische Gerichtshof – da geht es um Bundeswehrberichte („Afghanistan-Papiere“). Einen ähnlichen Streit führt das Bundeslandwirtschaftsministerium mit Aktivisten um das Urheberrecht an einer Glyphosat-Studie. Die Europäische Kommission wiederum reizt den öffentlichen Nahverkehr, denn sie möchte an dessen mühsam angehäufte Verkehrsdaten.

Eine weitere Verästelung erhält das Problem durch die Debatte um das „Eigentum an Daten“. Maschinendaten sind bislang kaum monopolisierbar. Liberale Juristen zweifeln, ob ein „Dateneigentum“ sinnvoll wäre. Manche liberale Wettbewerbshüter wie auch Sozialdemokraten halten sogar das Gegenteil für sinnvoll: eine Pflicht zum Datenteilen.

Liberale wissen auf die Frage, wie man das denn nun finden soll, immer seltener eine eindeutige Antwort. Das zeigt die Debatte um die EU-Urheberrechtsreform, die nun nationales Recht werden muss. Der Liberale müsste eigentlich wohl das Eigentum schützen, also für ein starkes Urheberrecht eintreten.

In einer vernetzten Welt reduziert so ein Schritt aber die Freiheitsgrade aller anderen Knotenpunkte des Netzes. Konkret: Wer erlaubterweise Inhalte hochladen möchte, scheitert an vorschnell greifenden Filtern, Nutzer bekommen die Inhalte deshalb nicht zu sehen. Hier geht es um Kommunikationsfreiheiten, aber auch um Chancen auf wirtschaftliche Entfaltung. Klingt auch liberal.

Ähnlich schwer lässt sich über das Dateneigentum urteilen: Ein starkes Eigentumsrecht könnte den Inhaber stärken, etwa den Fahrer eines datensammelnden Autos, oder die Hersteller, wenn diese Inhaber des Rechts sind. Klingt liberal. Andererseits könnten Hersteller als Inhaber des Dateneigentums Fahrer oder Diensteanbieter ausschließen und so deren Entfaltungsmöglichkeiten und auch den Wettbewerb dämpfen. Ist das auch liberal?

Das sind keine theoretischen Überlegungen, sondern gerade im liberalen Spektrum spürbare politische Fliehkräfte. So steht die FDP seit den Protesten gegen das Anti-Produktpiraterie-Abkommen Acta im Jahr 2012 unter Anspannung, wenn es um das Urheberrecht geht. Den Anschein von Orientierungslosigkeit konnte sie bislang verhindern. Anders als damals hat sie sich in der kürzlichen Urheberrechtsdebatte klar auf die Seite der Nutzer gestellt. Doch manch ein Freier Demokrat knirscht heimlich mit den Zähnen. Der Kompass hilft nicht.