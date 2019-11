Mittelständler aus Bayern : Sonnen bietet Elektroautos im Abo an

Ein Mittelständler aus dem Allgäu will im Geschäft mit der E-Mobilität mitmischen. Der Batteriespeicherhersteller Sonnen bietet Kunden die Elektrofahrzeuge bekannter Marken zur Miete an.

Der mittelständische Batteriespeicherhersteller Sonnen steigt in das Geschäft mit der Elektromobilität ein. Unter dem Namen „Sonnen Now“ – angelehnt an das Pendant „Share Now“ der Autokonzerne Daimler und BMW – bietet das Unternehmen aus dem Allgäu nun Elektrofahrzeuge zur Miete an.

Und auch die Stromspeicher und Photovoltaikanlagen brauchen Kunden nicht mehr zu kaufen, sondern können sie mieten – wegen der aufwendigen Installation allerdings für 20 Jahre. „Wir wollen damit Vorbehalte der Kunden ausräumen“, sagte Christoph Ostermann, Vorstandschef und Gründer von Sonnen.

Noch immer gebe es Kunden, die sich fragten, ob die Solarspeicher so lange hielten und sich die hohen Investitionen rechneten. Eine Monatsmiete sei für die Kunden leichter zu kalkulieren. Ostermann sprach von einem monatlichen Betrag inklusive der übrigen Stromkosten auf dem gleichen Niveau wie die bisherige Stromrechnung, also Kosten, die dem Haushalt ohnehin entstanden wären. Das günstigste Komplettangebot sei von 340 Euro an im Monat zu haben, darin enthalten sei die monatliche Rate von 250 Euro für einen Renault Zoe. Der Betrag erhöhe sich entsprechend, wenn der Kunde lieber ein teures Elektroauto vom Typ Jaguar I-Pace auswähle. Im Paket enthalten sei zudem eine Ladekarte von New Motion mit einem Netzwerk von gut 100.000 Ladestationen in Europa.

Sonnen gehört seit März dieses Jahres wie New Motion zum britisch-niederländischen Shell-Konzern. Der größte europäische Öl- und Gasförderer investiert inzwischen stärker in erneuerbare Energien, und Sonnen ist nun eine Tochtergesellschaft. Shell helfe Sonnen in der internationalen Expansion und in der Finanzierung der neuen Abo-Angebote, sagte Ostermann. Sonnen erwirtschaftete zuletzt mit 650 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 85 Millionen Euro. In diesem Jahr soll die 100-Millionen-Grenze übersprungen werden.