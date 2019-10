Zukunft der Menschheit : Eine Batterie für alles!

Mit einem Handy fing alles an, inzwischen geben Autohersteller jährlich dutzende Milliarden dafür aus: Lithium-Ionen-Akkus treiben heute zahllose Geräte an. Die größte Zeit der Batterien steht aber noch bevor.

Der neue Antrieb der Automobilbranche: Einige BMW-Mitarbeiter montieren in einem Werk in Leipzig die Elektroautobatterien. Die Zahl der verwendeten Lithium-Ionen-Akkus wird wohl auch 2020 steigen. Bild: Getty

Auf der Suche nach einer besseren Batterie scheute der japanische Unterhaltungselektronikkonzern Sony keinen Aufwand. Seit Mitte der achtziger Jahre arbeitete die Forschungsabteilung des Unternehmens fieberhaft an einer wiederaufladbaren Batterie, die konkurrierende Entwicklungen von Sanyo oder Matsushita/Panasonic in der Haltbarkeit und in der Speicherkapazität schlagen sollte.

Der Trend in der Elektronikbranche ging zu immer kleineren Elektronikgeräten. Der Walkman von Sony hatte 1979 die Richtung vorgegeben und schuf den Bedarf an leichten, kräftigen und lange haltenden Akkus. Damit sich der ersehnte Erfolg einstellte, setzte Sony teils sechs Entwicklergruppen darauf an, einen Akku auf Basis der Lithium-Ionen-Technik zu erschaffen – jener Technik, für die die Chemiker John Goodenough, M. Stanley Whittingham und Akira Yoshino in diesem Jahr den Chemienobelpreis erhalten.

Die Sony-Entwickler meldeten im Jahr 1991 Erfolg in der Kommerzialisierung. Im Juni brachte der Elektronikkonzern in Japan das Mobiltelefon HP-211 an den Markt. Im September folgte der Videorekorder CCD-TR1. Beide Geräte gelten als die ersten Produkte, in denen Lithium-Ionen-Batterien in großem Stil kommerziell zum Einsatz kamen. Ein Jahr danach gelang gemeinsam auch Toshiba und Asahi Kasei der Durchbruch in der wirtschaftlichen Anwendung. Asahi Kasei ist das Unternehmen, in dessen Diensten der designierte Nobelpreisträger Yoshino das Grundprinzip der Lithium-Ionen-Batterie entwickelt hatte.

Von Wasser zu Organischem

Yoshino, der dritte im Bunde der designierten Nobelpreisträger, wird üblicherweise als Vater der Lithium-Ionen-Batterie bezeichnet. Japan und Asahi Kasei haben den 71 Jahre alten Forscher in den vergangenen Tagen gefeiert. Der stets freundlich lächelnde Yoshino gab sich überrascht, dass er den Preis zugesprochen bekam. So richtig überraschend aber war es wohl doch nicht. Dass irgendwann in der Liste der Chemie-Nobelpreise die Lithium-Ionen-Batterie und damit auch er dran sein würden, das deutete Yoshino in den ersten Medienauftritten in der vergangenen Woche an.

Der Japaner entwickelte einen Akku, dessen Elektrolyt nicht mehr auf Wasser basierte, sondern auf organischen Stoffen. Durch den Elektrolyt wandern die Elektronen einer Batterie von einem Pol zum anderen und erzeugen so das elektrische Feld, das dann wiederum ein beliebiges Gerät antreibt. Die Anode von Yoshinos Batterie bestand aus Kohlenstoff, für die Kathode verwendete er, basierend auf den Vorarbeiten von Goodenough, ein Gemisch aus Lithium und Kobalt.

Das Patent dafür meldete Yoshino 1985 an. Doch die Geburtsstunde der Lithium-Ionen-Batterie legt er in das Jahr 1986. In dem Jahr zeigte er in Tests, dass die von ihm entwickelten Lithium-Ionen-Akkus, anders als metallische Lithium-Batterien, den Aufprall eines schweren Eisengewichts überstanden, ohne sich selbst zu entzünden. Das öffnete die Tür für die Kommerzialisierung. Auch Lithium-Ionen-Batterien aber bedürfen immer noch einer sehr präzisen Produktion, sollen sie nicht zum Sicherheitsrisiko werden. Eindrucksvoll belegte das die Brandserie des Mobiltelefons Samsung Note 7 im Jahr 2016.

Die wirtschaftliche Nutzung der Batterietechnik stand von Anfang an hinter der in diesem Jahr ausgezeichneten Forschung. Zwei der drei Nobelpreisträger entwickelten ihre Ideen im Dienste von Unternehmen. Whittingham arbeitete in den siebziger Jahren in den Labors von Exxon, Yoshino für Asahi Kasei.

Heute sind Lithium-Ionen-Batterien ein Milliardenmarkt, der nach allen Prognosen stark wachsen wird. Das Marktforschungsunternehmen Allied Market Research hat berechnet, dass 2017 rund um die Welt Lithium-Ionen-Batterien im Gegenwert von mehr als 30 Milliarden Dollar ausgeliefert wurden. 2025 soll der Markt auf mehr als 100 Milliarden Dollar wachsen, was einer jährlichen Wachstumsrate von mehr als 17 Prozent entspricht. Waren Lithium-Ionen-Akkus ursprünglich als Energiespeicher für tragbare Elektronik gedacht, sind die neuen Wachstumstreiber der Wandel der Autoindustrie hin zu Elektroautos und mittelfristig auch der Aufbau von Energiespeichern, um Ökoenergie vorzuhalten.