F.A.Z. exklusiv : Diese deutschen Konzerne unterstützen Altmaiers Cloud

Die Pläne der Bundesregierung für eine europäische Datencloud werden konkreter. Am kommenden Dienstag will Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) auf dem Digitalgipfel der Bundesregierung in Dortmund das Konzept für das Projekt „Gaia-X“ vorstellen. Im Kern geht es darum, die Serverkapazitäten vieler kleiner und großer Unternehmen in Europa so miteinander zu vernetzen, dass die „Daten sicher und vertrauensvoll verfügbar gemacht, zusammengeführt und geteilt werden können“. So steht es in dem 34 Seiten langen Papier, das der F.A.Z. vorliegt.

Darin werden auch die Namen jener Unternehmen genannt, die das Konzept für Gaia-X gemeinsam mit dem Ministerium entwickelt haben. Federführend beteiligt waren demnach Bosch-Geschäftsführer Rolf Najork, der neue SAP-Ko-Vorstandschef Christian Klein, Telekom-Vorstand Claudia Nemat, Deutsche-Bank-Vorstand Bernd Leukert, Siemens-Vorstand Roland Busch sowie die Mittelständler Festo, Friedhelm Loh und Schunk. Auch Henning Kagermann als Vertreter der Plattform Industrie 4.0 ist mit an Bord, ebenso die IG Metall sowie Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU).