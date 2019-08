Die Daimler-Frau Britta Seeger, 1969 in Bonn geboren, ist eine von zwei Frauen im Vorstand des Automobilherstellers Daimler. Die Schweizer Juristin Renata Jungo Brüngger verantwortet das Rechtsressort, die Betriebswirtin Seeger den Vertrieb. Nach dem Abitur am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Fellbach ist sie schnurstracks zu Mercedes marschiert und hat parallel ein Studium an der Stuttgarter Berufsakademie begonnen, wobei sich Vorlesungen und Praxis im Automobilkonzern abgewechselt haben. Was folgte, war eine lupenreine Mercedes-Karriere. In Zwei-Jahres-Schritten stieg Seeger in der Hierarchie nach oben. Vom Smart bis zu den Trucks hat sie im Konzern alles gesehen. Seoul und Istanbul waren ihre Auslandsstationen, ehe sie 2017 in den Vorstand aufrückte. Die Managerin ist verheiratet und Mutter von 17-jährigen Drillingen.