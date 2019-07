Cloud-Nutzung : Angst vor Abhängigkeit von Amerika

Aktualisiert am

In der deutschen Wirtschaft wächst die Sorge, zu stark auf amerikanische und chinesische Internetunternehmen angewiesen zu sein. „Gegenseitige Abhängigkeiten sind akzeptabel, einseitige Abhängigkeiten aber müssen unbedingt vermieden werden“, sagt der Präsident des Digitalverbandes Bitkom, Achim Berg, der F.A.Z.

Er nennt als einen zentralen Bereich die Cloud, also die vielseitigen Angebote dafür, Daten und Dienste in auswärtige Rechenzentren auszulagern. Die führenden Dienstleister sind hier Amazon, Microsoft, Google und Alibaba, vergleichbare europäische Unternehmen gibt es nicht. „Man braucht immer Alternativen. Vor knapp dreißig Jahren hat Deutschland seine staatliche Souveränität wiedererlangt. Jetzt muss es darum gehen, unsere technologische Souveränität zurückzugewinnen“, fordert Berg.

Hintergrund der neuen Furcht ist das angespanntere politische Verhältnis zwischen den Vereinigten Staaten und Europa. „Können wir ausschließen, dass eines Tages gedroht wird, die Cloud-Dienste quasi zu kappen, wenn Deutschland nicht die Nord-Stream-2-Leitung ebenfalls kappt?“, fragte Karl-Heinz Streibich, der Präsident der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften (Acatech), erst kürzlich im Gespräch mit der F.A.Z. und bezog sich dabei auf die vom amerikanischen Präsidenten Donald Trump abgelehnte Gasleitung zwischen Russland und Deutschland.

Er bekommt Zuspruch etwa von deutschen Familienunternehmern. „Die Industrie ist hungrig nach einer europäischen Cloud“, sagt deren Verbandspräsident Reinhold von Eben-Worlée. „Deutsche Unternehmen befürchten, dass die Vereinigten Staaten und China, wo viele Cloud-Speicher stehen, willkürlich auf sensible Unternehmensdaten zugreifen oder zumindest damit drohen.“

Und er ergänzt mit drastischen Worten: „Unternehmer wollen die digitale Souveränität und ihre Daten nicht in Händen von Dienstleistern in Ländern mit unvorhersehbarer Rechtslage sehen.“

Kürzlich forderte schon der Telekom-Vorstandsvorsitzende Tim Höttges eine leistungsstarke europäische Cloud-Alternative. Der Kontinent habe im Vergleich zu China und Amerika einen strategischen Nachteil, schreibt er in dem Sammelband „Europa kann es besser – Wie unser Kontinent zu neuer Stärke findet“.

Er setzt dabei auch auf Hilfe durch die öffentliche Hand – „unter anderem, indem staatliche Behörden und Institutionen Kunden einer solchen Infrastruktur werden und damit erst den Markt dafür schaffen“. Für staatliche Unterstützung plädiert ebenfalls der an der TU Darmstadt lehrende Informatiker Ralf Steinmetz. „Wir subventionieren umfangreich die Landwirtschaft in Europa, und dies ja nicht, weil es keine andere gäbe – sondern weil wir nicht abhängig sein wollen. Wichtige IT-Infrastruktur hat heute eine ähnliche Bedeutung, und warum sollte zum Beispiel nicht ein Teil der Agrarmittel umgewidmet werden?“, schlägt er vor. „Natürlich ist es ein extremes Szenario, darüber nachzudenken, ob jemand Cloud-Dienste kappt oder Deutschland von wichtigen Komponenten ausschließt. Wir müssen aber darüber nachdenken.“

Die Bundesregierung befasst sich ebenfalls mit dem Thema. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) betonte während seiner Reise ins Silicon Valley, „Deutschland hat den Anspruch auf technologische Souveränität gemeinsam mit seinen europäischen Verbündeten“. Er machte aber klar, dass er nicht auf Abschottung setzt, sondern auf mehr Wettbewerb hofft durch neue europäische Konkurrenten. „Die digitale Welt eignet sich nicht für nationale Schutzzäune und Reservate.“

Große deutsche Unternehmen halten sich indes eher zurück mit politischen Äußerungen in dieser Sache. Siemens beansprucht zwar, der mittlerweile führende Anbieter für Plattformen in der vernetzten Industrie 4.0 (Internet der Dinge) zu sein; Aussagen zu einer europäischen Cloud vermeidet der Konzern jedoch tunlichst und gibt auf Nachfragen keine Stellungnahme ab. Bosch-Digitalchef Michael Bolle verweist darauf, dass der große Zulieferer für sensible Daten schon vor drei Jahren eine eigene Cloud-Lösung eingerichtet hat.

Innerhalb des Automobilherstellers Volkswagen, der unlängst wichtige Cloud-Verträge sowohl mit Amazon als auch mit Microsoft abschloss, gibt man sich hingegen gelassener. Wenn dies eine Abhängigkeit sei, müsse jedes Handelsgeschäft so bezeichnet werden, „denn ein Handel bedeutet immer, dass beide Seiten etwas einbringen, was der jeweils andere nicht hat“, ist aus Wolfsburg zu hören. „Wir sind als globales Industrieunternehmen in einer starken Verhandlungsposition und Partner auf Augenhöhe.“ Amazon, Microsoft und Google wollten sich auf Anfrage nicht dazu äußern.

