Neue Bündnisse : Huawei teilt die Welt im „Techno-Krieg“

Im Kampf mit Amerika bekommt Huawei Unterstützung aus Russland, Afrika und Lateinamerika. Die Lager der Kritiker und Verteidiger des Konzerns erinnern in ersten Ansätzen an den Kalten Krieg.

Vergangenen Freitag stand der russische Präsident Wladimir Putin auf einer Bühne in St. Petersburg und redete vor der versammelten Weltpresse über den chinesischen Technologiekonzern Huawei. „Vertrauen aufbauen“ hatte der Veranstalter des Wirtschaftsforums auf die Wand hinter Putin geschrieben. Doch was Russlands Führer über den Umgang Amerikas mit Huawei zu sagen hatte, war voller Misstrauen gegenüber dem Westen. „Es gibt unverblümte Versuche, Huawei aus dem Weltmarkt zu drängen“, sagte Putin. Zwei Tage zuvor hatte der führende russische Mobilfunkanbieter MTS mit Huawei einen Vertrag zum Aufbau eines Funknetzes mit dem neuen schnellen Standard 5G unterzeichnet. Das soll bereits in zwei Jahren in Russland stehen. Dafür wird der chinesische Konzern in russischen Hochgeschwindigkeitszügen, U-Bahnen und Hochhäusern Testzonen einrichten.

Bereits dass Huawei das Geschäft mit Russland in Moskau am Rande des dreitägigen Staatsbesuchs des chinesischen Präsidenten Xi Jinping unterzeichnete, hatte eine Botschaft nach Washington gesandt. Die amerikanische Regierung von Donald Trump hat den chinesischen Konzern auf eine schwarze Liste gesetzt, weil sie dem Netzwerkausrüster und Anbieter von Smartphones Spionage im Auftrag Pekings vorwirft und Huawei als Bedrohung der nationalen Sicherheit der Vereinigten Staaten einstuft. Seitdem stellen nicht nur amerikanische, sondern auch deutsche Zulieferer wie Infineon ihre Geschäfte mit den Chinesen in Frage. Nachdem Huawei befürchten muss, in Zukunft von überlebensnotwendiger Technologie aus Amerika abgeschnitten zu sein, könnten zudem Länder wie Deutschland neu anfangen zu überlegen, ob man sein neues 5G-Netz wirklich von einem Anbieter bauen lassen will, den es in heutiger Form vielleicht bald schon nicht mehr gibt.

Russland hingegen setzt voll auf Huawei. Dass Präsident Putin selbst öffentlich das Unternehmen gegen die Angriffe aus Amerika verteidigt, lässt nicht nur erahnen, welch große Preisnachlässe die Chinesen dem Land eingeräumt haben dürften, um das prestigeträchtige Geschäft mitten im Überlebenskampf als neuen Hoffnungswert verkünden zu dürfen. Es zeigt auch, wie sehr sich eine Einschätzung bewahrheitet, die der Präsident der Europäischen Handelskammer in China, Jörg Wuttke, vor drei Wochen in der F.A.Z. äußerte: „Der kalte Techno-Krieg fängt jetzt erst richtig an.“

Zuspruch aus Lateinamerika

Kritiker und Verteidiger von Huawei teilen derzeit die Welt in zwei Lager, die in ersten Ansätzen an den über 40 Jahre dauernden Konflikt zwischen den von Washington angeführten Westmächten und dem unter Führung der Sowjetunion stehenden Ostblock erinnert. Während mit Amerika alliierte Staaten wie Australien und Neuseeland Huawei bereits vom Bau des 5G-Netzes ausgeschlossen haben, schwören Washington weniger freundlich gesinnte Regierungen dem chinesischen Konzern ihre Treue. So verkündete der malaysische Ministerpräsident Mahathir Mohamad, sein Land wolle die Technik des Anbieters aus dem südchinesischen Shenzhen „so viel wie möglich“ nutzen.

Noch vor einem Jahr hatten Beamte der Afrikanischen Union, eines Zusammenschlusses von 55 afrikanischen Staaten, davon berichtet, dass die in ihrem Hauptsitz installierten Huawei-Computer zwischen 2012 und 2017 jede Nacht vertrauliche Daten an Server in China gesendet hätten. Nun hat die Organisation trotz aller Spionage-Vorwürfe Anfang Juni verkündet, ihre Zusammenarbeit mit Huawei um weitere drei Jahre zu verlängern.

Während Frankreich bekanntgibt, Huawei keinen Zugriff auf Nutzerdaten zu gewähren, sollte der Konzern überhaupt beim Bau von 5G im Land zum Zuge kommen, kommt aus Lateinamerika Zuspruch für die Chinesen. Sein Land sehe Huawei „wohlwollenden Auges“, sagte Brasiliens stellvertretender Präsident Hamilton Mourão. Aus Mexiko, Chile, Argentinien und Kuba kommt ebenfalls Unterstützung für das Unternehmen. In Spanien ist Huawei beim Start von 5G in 15 Städten in der kommenden Woche ebenfalls dabei.

Der Überlebenskampf geht gerade erst los

Ob Huawei weiter eine dominierende Rolle außerhalb Chinas spielt, wird auch davon abhängen, ob der derzeit zweitgrößte Smartphoneanbieter der Welt seine eigene Alternative zum Betriebssystem Android rechtzeitig und erfolgreich auf den Markt bringt, von dem er abgeschnitten ist, seitdem er auf Washingtons „Schwarzer Liste“ steht. Huaweis eigenes System, das bisher unter den Namen „Hongmeng“ und „Ark“ nur in Form von Gerüchten die Runde macht, soll nach Aussage von Huawei-Smartphonechef Richard Yu bis Ende des Jahres oder Anfang kommenden Jahres fertig sein.

Während Pekings Propagandazeitung „Global Times“ wissen will, dass Huaweis Betriebssystem angeblich bereits im dritten Quartal kommt, gibt es auch weniger vielversprechende Nachrichten. So soll laut einem Bericht der Hongkonger „South China Morning Post“ das größte Problem bei der Entwicklung sein, es kompatibel zu Android zu machen, damit Programme wie Facebook und Google auch künftig auf Huawei-Smartphones laufen können. Das dürfte eine der Voraussetzungen dafür sein, dass sich der Anbieter außerhalb Chinas weiter am Markt behauptet.

