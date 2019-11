F.A.Z. exklusiv : Bundesregierung will staatseigene Datenschätze öffnen

Auf ihrer Digitalklausur in Meseberg wird die Bundesregierung nach F.A.Z.-Informationen neben Maßnahmen zum Schließen der Funklöcher auch Eckpunkte für eine neue Datenstrategie für 2020 beschließen. Damit will sie sich offenbar vom Mahner zum Motivator wandeln: Das am Freitag in der Staatssekretärsrunde abgestimmte Papier zeigt, dass die Bundesregierung die Deutschen zur Datenverarbeitung ermuntern will – durch Gesetze, finanzielle Förderung und das Öffnen staatseigener Datenschätze („Open Data“). Daten seien eine „Schlüsselressource“, heißt es, für Wohlstand, Teilhabe, prosperierende Wirtschaft und den Umweltschutz, Deutschland schöpfe die Potentiale nicht aus.

Hendrik Wieduwilt Redakteur der Wirtschaft in Berlin, zuständig für „Recht und Steuern“. F.A.Z.

Mit den Eckpunkten verfolgt die Bundesregierung einen Mentalitätswandel. Wer in Deutschland Daten verarbeiten will, braucht starke Nerven: Mittlerweile kann schon ein Aushang über Geburtstage der Kollegen im Büro für Ärger sorgen, wie eine Landesbehörde gerade warnte. Über Tech-Konzerne, Algorithmen und Künstliche Intelligenz debattiert man mit mahnenden Vorzeichen. Das sehen Kritiker und viele Wirtschaftspolitiker schon lange als Risiko, denn es drohen Wettbewerbsnachteile bis hin zur Abhängigkeit von etwa Amerikanern und Chinesen.