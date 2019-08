Axel Voss auf der Gamescom : Zu Gast bei Feinden

Es ist einfach, Axel Voss zu hassen, zumindest wenn man Videospiele und Youtube liebt. Der Europaabgeordnete der CDU hat die heftig umstrittene Urheberrechtsreform entscheidend mitgeprägt, die im Mai vom Europäischen Parlament verabschiedet wurde. Besonders die „Uploadfilter“ wurden heiß diskutiert. Kritiker warfen Voss vor, damit das Internet zu zensieren. Schnell wurde die Debatte persönlich, Axel Voss zur Witzfigur degradiert. Lustige Bildchen und Hashtags auf Twitter waren das eine, Beleidigungen, Mord- und Bombendrohungen das andere. Auf die größte Messe für Videospiele der Welt, die Gamescom in Köln, traute sich Voss in der vergangenen Woche trotzdem.

Die Hinfahrt sei ein wenig skurril gewesen, erzählt Voss schmunzelnd. Besonders die jüngeren Messebesucher hätten ihn oft erkannt und darüber getuschelt. Aber Voss scheut den Kontakt zur Szene nicht. Treffen kann man ihn die meiste Zeit über im Kongresszentrum, auch hier wird er umringt. Inmitten von Bloggern und Youtubern steht er im Foyer und beantwortet geduldig Fragen: Warum er vor der Reform nicht erst die Gamer und Youtuber gefragt hat? „Es ist immer auch ein politisches Ringen, man muss ja auch Mehrheiten schaffen, sonst gefährdet man die Reform.“ Ob er nichts gegen die Uploadfilter tun könne? „Ich will die ja auch nicht. Aber das glaubt mir keiner, weil alle denken, dass ich die erfunden hätte.“ Und immer wieder die Frage, was er denn hier – im „Feindesland“ – wolle. „Ich will den Austausch, ich will mich über die aktuellen Trends informieren.“