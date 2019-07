Finanz-Start-ups : Auf die Fintech-Euphorie folgt nun die Pleitewelle

Mit dem Handy den Kaffee bezahlen, volldigital Kredite und Depots verwalten, Geld in andere Währungen tauschen und um die Welt senden: Zahlreiche Start-ups aus der Finanzbranche traten in den vergangenen Jahren an, das traditionelle Bankgeschäft zu revolutionieren. Der Boom dieser Fintechs dauert an, doch der Markt konsolidiert sich jetzt zunehmend.

Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PWC hat nun erstmals untersucht, wie viele der oft mit viel Pomp gestarteten Start-ups scheitern. Das Ergebnis: Seit 2011 haben mindestens 233 Fintechs in Deutschland ihren Betrieb wieder eingestellt. Eine regelrechte Schließungswelle rollt seit Anfang 2017. Die weitaus meisten der untersuchten Fintechs – fast drei Viertel – schlossen in den vergangenen zweieinhalb Jahren.

Für dieses Jahr erwartet PWC einen neuen Rekordwert: Allein in den Monaten Januar bis Mai gaben fast so viele Fintechs auf wie in den Jahren 2014, 2015 und 2016 zusammen. Die Studie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. „Fintechs starten oft mit großem Trommelwirbel, aber verschwinden tun sie dann in aller Stille. Die zu finden, die vom Markt gegangen sind, war gar nicht so einfach“, sagte PWCs deutscher Fintech-Chef Sascha Demgensky.

Pleiten „in einem gesunden Rahmen“

Er warnt allerdings vor Panik angesichts der Geschäftsaufgaben. „In einer neu entstehenden Branche ist es normal, dass sich der Markt nach einiger Zeit konsolidiert“, sagt er. „Die Geschäftsaufgaben unter Fintechs sind noch in einem erklärbaren, in meinen Augen auch gesunden Rahmen.“ Um die Jahre 2013 und 2014 herum habe es einen Gründungsboom von Fintechs gegeben. Nun kristallisiere sich nach und nach heraus, welche von diesen überlebten, während die Gründungszahlen wieder auf ein niedrigeres Niveau gesunken seien.

Fast die Hälfte der untersuchten Fintechs scheiterten in ihrem dritten oder vierten Jahr. Sobald ein Fintech hingegen sein fünftes Jahr überstanden hat, werden seine Überlebenschancen der Studie zufolge deutlich besser. Ein weiterer Indikator für die Erfolgsaussichten ist darüber hinaus investiertes Risikokapital.

Professionelle Investoren scheinen sich demnach selten in den Start-ups zu täuschen: Fast 90 Prozent der aufgegebenen Fintechs hatten keine Risikokapital-Investitionen erhalten, sondern Kapital nur von ihrem sprichwörtlichen „Familiy and Friends“-Zirkel eingeworben. Lokal betrachtet stammten die weitaus meisten gescheiterten Fintechs aus Berlin, dahinter folgten München, Hamburg und Frankfurt fast gleichauf. Die Aussagekraft dessen ist allerdings begrenzt, da die Hauptstadt grundsätzlich die weitaus meisten Start-ups in Deutschland beherbergt.

Echtes Banking ist nicht so einfach

Im Zuge der Konsolidierung des Marktes wurden eine Reihe von Fintechs von Banken oder anderen Zahlungsdienstleistern übernommen. Demgensky beobachtet eine interessante Veränderung des Verhältnisses von Fintechs und Banken: Während unter den etablierten Instituten zuerst die Angst umging, überflüssig gemacht zu werden, dominierten nun eher die Schwierigkeiten auf Seiten der Start-ups.

„Viele Fintechs wollten das Bankgeschäft revolutionieren, bekamen dann aber keine Banklizenz oder merkten, dass ihnen das notwendige Knowhow für echtes Banking fehlt“, erläutert der Fachmann. Deshalb hätten sie sich Banken angenähert oder kooperierten mit ihnen, von harter Konkurrenz sei kaum noch etwas zu merken. „Statt Konkurrenzkampf um Kunden zu betreiben, haben die etablierten Player genauso wie die Start-ups erkannt, dass sie den größten Erfolg erzielen, wenn beide Seiten miteinander statt gegeneinander arbeiten.“