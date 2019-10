Apples Tim Cook im Gespräch : „Deutschland spielt in der absoluten Spitzengruppe“

Der Apple-Chef erlaubt einen Blick in sein Münchner Entwicklungslabor. Tim Cook schwört auf deutsche Ingenieure und sein neues Streaming-Angebot. Mit einem Produkt gibt es in Deutschland aber Startschwierigkeiten.

Apples „Bavarian Design Center“ in München ist kaum bekannt und in der Nähe des Hauptbahnhofs nur für Eingeweihte zu finden. Es wurde aber schon im Jahr 2015 gegründet und ist inzwischen auf fast 300 Ingenieure aus mehr 40 Nationen angewachsen. Das Team wird auch weiterhin schnell größer; Jahr für Jahr kommen rund 80 neue Mitarbeiter hinzu. Der Fokus lag zunächst auf dem Energie-Management: In Zusammenarbeit mit Teams in der Zentrale im kalifornischen Cupertino haben die Münchener mehrere Power-Management-Designs entwickelt, darunter für die neuste und soeben erst für das Weihnachtsgeschäft vorgestellte Generation von iPhone 11, Phone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max.Tim Cook, der Vorstandsvorsitzende von Apple, hat diesen Münchener Standort in dieser Woche zum ersten Mal in seinem Leben besucht – wir durften ihn dabei begleiten und seinen Ingenieuren bei der Arbeit über die Schulter schauen.

Herr Cook, sind Sie wegen des Oktoberfests nach München gekommen, oder um deutsche Ingenieure zu treffen?

Beides! Ich war zwar auf dem Oktoberfest, aber natürlich geht es mir heute auch darum, zum ersten Mal unserer „Bavarian Design Center“ in München zu besuchen. Wir beschäftigen hier schon jetzt mehrere Hundert Entwickler, und wir sind in den vergangen Jahren stark organisch gewachsen. Es ist schön zu sehen, wie die Dinge hier voran gehen – ich kann die Gelegenheit nutzen, tausend Fragen zu stellen.