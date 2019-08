Betriebssystem-Bezeichnung : Android macht Schluss mit Süßigkeiten im Namen

Aktualisiert am

„Hast Du schon Nougat oder noch Marshmallow?“ Die Zeiten, in denen Google sein weit verbreitetes Android-System alphabetisch nach Naschkram benannte, sind vorbei. Nun kommt ein simpleres Prinzip.

Der Roboter, das Maskottchen von Android, auf dem Google-Firmengelände in dem Ort Mountain View. Bild: dpa

Google gibt die Tradition auf, Versionen des Betriebssystems Android nach Süßigkeiten zu benennen. Die nächste Variante, für deren Namen bisher der Anfangsbuchstabe „Q“ vorgemerkt war, soll nun stattdessen Android 10 heißen, wie der Internet-Konzern am Donnerstag ankündigte. Damit solle die Namensgebung verständlicher werden, heißt es in einem Blogeintrag. Das System erschließe sich vielen neuen Nutzern nicht mehr, die so nicht wüssten, ob ihr Gerät auf der neuesten Version laufe. Außerdem gälten beispielsweise Marshmallows nicht weltweit als Leckerei.

Google war in alphabetischer Reihenfolge von Android Cupcake (2009) bis zu Android Pie im vergangenen Jahr gekommen. Manager des Konzerns hatten schon vor Monaten eingeräumt, dass sie sich schwertun, einen geeigneten Namen zu finden, der mit „Q“ anfängt. Vorschläge wie „Quesadilla“ oder „Quarkbällchen“ machten die Runde.

Das bei Google entwickelte Android ist das meistgenutzte Smartphone-Betriebssystem mit einem Marktanteil von mehr als 80 Prozent. Außerdem läuft Android unter anderem auch in Fernsehern und Infotainment-Anlagen von Autos. Insgesamt sind nach Google-Angaben mehr als 2,5 Milliarden Geräte damit aktiv. Android 10 soll in einigen Wochen verfügbar sein.