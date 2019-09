Update für Sprachassistenten : Alexa spricht jetzt wie Samuel L. Jackson

Der Schauspieler Samuel L. Jackson bei der Premiere des Films „Spiderman – Far From Home“ in Hollywood (Archivfoto) Bild: EPA

„We happy?“ – „Sind wir glücklich?“ Diese Frage aus einem der bekanntesten Tarantino-Dialoge dürften bald zahlreiche Pulp-Fiction-Fans mit einem klaren Ja beantworten. Denn, Amazons Sprachassistenten Alexa sei dank, kommt die „Big-Kahuna-Burger“-Szene, aus der diese Zeilen stammen auch in die eigenen vier Wände. Wie das Unternehmen mitteilte, wird in Zukunft Alexa auf Wunsch von Schauspieler Samuel L. Jackson gesprochen.

Der 70 Jahre alte Jackson ist damit der erste Prominente, der Amazons Sprachassistenten seine Stimme leiht. Nutzer in den Vereinigten Staaten können die Zusatzfunktion für einen Dollar downloaden. Das Programm reagiert durch Künstliche Intelligenz fortan mit der Stimme des Schauspielers. Um so authentisch wie möglich zu sein und Jacksons Vorliebe für Flüche nicht außer Acht zu lassen, scheute Amazon auch nicht davor zurück, Alexa ein durchaus derbes Vokabular in den Code zu schreiben. Für Familien mit Kindern und eher zartbesaitete Gemüter ist jedoch auch eine jugendfreie Version des Zusatzpakets erhältlich. Wann die Funktion in Deutschland verfügbar sei, bleibt vorerst offen.

Zudem soll Alexa um weitere Funktionen ergänzt werden und so noch stärker in den Alltag seiner Nutzer eingebunden werden können, teilte Amazon bei einem Event in Seattle an diesem Mittwoch mit. Dort stellte das Unternehmen neben den Updates für den Sprachassistenten zahlreiche weitere Produkte vor.