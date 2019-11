Folgen des VW-Skandals : Der Teufel steckt im Tank

Der Ursprung eines großen Übels ist manchmal ganz erstaunlich banal. Nach allem, was man jetzt weiß, dürften im Fall des Diesel-Skandals die Tücken von Harnstoff dieser Ursprung gewesen sein, so sehen es jedenfalls staatliche Ermittler. Banaler geht es kaum.

Holger Appel Redakteur in der Wirtschaft, zuständig für „Technik und Motor“. F.A.Z. Corinna Budras Redakteurin in der Wirtschaft und für Frankfurter Allgemeine Einspruch. F.A.Z.

Hätte Volkswagen den Harnstoff besser in den Griff bekommen, hätte es der illegalen Abschalteinrichtungen (Schummel-Software) vermutlich nicht bedurft. Dann hätten die amerikanischen Behörden niemals belogen werden müssen. Und es hätte niemals Klagen gegeben, die in Amerika in milliardenschwere Vergleiche mündeten. Es hätten niemals eine halbe Million Dieselfahrer vor deutsche Gerichte ziehen müssen, niemals hätten Staatsanwälte Anklage gegen frühere und amtierende VW-Vorstände erhoben. Alles wegen des Harnstoffs, bekannt unter dem Handelsnamen Ad Blue, der in Dieselfahrzeugen für den SCR-Katalysator benötigt wird, das nach allgemeiner Ansicht effizienteste Abgasreinigungsystem.

Das ist eine ernüchternde Erkenntnis, die einer gewissen Erklärung bedarf. Die empörte Öffentlichkeit geht, auch vier Jahre nach Bekanntwerden des Skandals, noch immer aus guten Gründen davon aus, dass der Kern allen Übels im Motor der betroffenen Dieselfahrzeuge sitzt, genauer gesagt, in jener ominösen Software, die den Schadstoffausstoß des Fahrzeugs manipuliert, sobald sie erkennt, dass das Auto auf dem Prüfstand steht. In diesen für die Zulassung entscheidenden Momenten im Leben eines Dieselfahrzeugs drosselte die Software den Ausstoß von Stickoxid (NOx), also jenes Giftes, das für allerlei Lungenkrankheiten verantwortlich gemacht wird und das deshalb bestimmte Grenzwerte nicht überschreiten darf. Damit sollten die Prüfstellen, die amerikanischen Umweltbehörden und das deutsche Kraftfahrt-Bundesamt, dazu gebracht werden, den Autos ihr Plazet zu geben.

Doch das ist nur ein Teil der Wahrheit. Tatsächlich steckte der Teufel viel tiefer im Detail, genauer gesagt: in der Größe des Ad-Blue-Tanks und in der Frage, wie viele Unannehmlichkeiten man dem Kunden im Betrieb und bei der Wartung seines Fahrzeugs zumuten kann. Unglücklicherweise kamen Ingenieure und ranghohe Manager von VW und der Tochtergesellschaft Audi in dieser delikaten Frage zu dem fatalen Schluss: nicht viele. Das legen bisher unveröffentlichte Gerichtsunterlagen nahe, die der F.A.S. vorliegen. So lässt sich eintauchen in den Skandal, der das Vertrauen in Deutschlands Schlüsselbranche erschüttert hat.

Die Anfänge des Dieselskandals

Dazu muss man wissen: Der SCR-Katalysator wird bis heute in der gesamten Automobilbranche eingesetzt, er soll den NOx-Ausstoß reduzieren. Dabei gilt die einfache Rechnung: Eine stärkere Reinigungsleistung erfordert mehr Harnstoff, und je größer der Tank konzipiert wird, desto seltener muss der Kunde nachfüllen. Damals war man der Meinung, das solle nur in der Werkstatt geschehen anlässlich der regelmäßigen Wartung. Ein Nachfüllen an der Tankstelle sei dem Kunden nicht zuzumuten. Erst später wurden die Autos so konstruiert, dass der zweite Einfüllstutzen direkt neben dem für Diesel unter einer gemeinsamen Tankklappe liegt.

Um all die Zusammenhänge zu verstehen, muss man bis zum Jahr 2005 zurückgehen, und zwar nicht nach Wolfsburg, zum Sitz des Volkswagen-Konzerns, sondern zunächst nach Ingolstadt, wo die VW-Tochtergesellschaft Audi residiert. Erst zehn Jahre später, im September 2015, flog die Sache auf.