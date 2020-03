Kläger im Diesel-Skandal : Kundenansturm auf VW-Vergleichsportal

Vor wenigen Tagen hat Volkswagen begonnen die 262.500 anspruchsberechtigten Diesel-Fahrer nach dem Ende Februar geschlossenen Vergleich mit dem Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) anzuschreiben. Viele VW-Kunden, die sich der Musterfeststellungsklage der Verbraucherschützer angeschlossen hatten, dürften sich wegen der Corona-Pandemie im Homeoffice befinden und daher auf einer eigens erstellten Website ein Angebot für ihren Wagen einholen.

Marcus Jung Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Am Dienstag machten einige Verbraucher ihrem Unmut Luft, dass die Internetseite nicht erreichbar sei. Im Laufe des Tages funktionierte die Anmeldung jedoch wieder.

Schon in der vergangenen Woche hatte der Konzern eine Erklärung geliefert, als er die Plattform freigeschaltet hatte. Am Freitag nutzten nach Angaben eines VW-Sprechers bis zu 5000 Nutzer pro Sekunde die Seite, was wiederum rund 15.000 Transaktionen auslöste. Zwischen dem 20. März und dem 20. April sollen so bis zu 830 Millionen Euro an die Anspruchsberechtigten ausgezahlt werden. Je nach Fahrzeugmodell und Alter erhalten Verbraucher einmalig zwischen 1350 und 6257 Euro.

Trotz der technischen Probleme sollten Kunden allerdings nicht auf eine längere Frist hoffen. Weil die Einzelvergleiche über das Internet geschlossen werden, gilt ein Widerrufsrecht von 14 Tagen. Rechnerisch sind diese also bis zum 4. Mai möglich. Am darauffolgenden Tag verhandelt der Bundesgerichtshof erstmals in einer Diesel-Klage. Wird es ein verbraucherfreundliches Urteil geben, könnte das viele VW-Kunden von einem Vergleich abbringen.