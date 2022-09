Dienstwagen : Das perfekte Statussymbol

Wenn man über Dienstwagen redet, dann ist viel Heuchelei im Spiel – aber jetzt sind wir mal ehrlich. Erstens: Der Dienstwagen kann schon ein bisschen Neid auslösen. Und zweitens: Das soll er auch. Es gibt kaum ein besseres Statussymbol als die schicke Limousine, die der Arbeitgeber bezahlt hat.

Der Dienstwagen, am besten noch mit dem Firmenslogan unten am Nummernschild, der zeigt es jeden Abend beim Heimkommen den Nachbarn. Bei jedem Familienfest reibt er es dem Schwager unter die Nase, beim Elternabend demons­triert er es auf dem Schulparkplatz: Da ist jemand in der Firma so wichtig, dass er sogar ein Auto gestellt bekommt. Und das Beste daran: Der Besitzer muss sich nicht mal zum Statussymbol bekennen – er kann sich immer darauf berufen, dass das Auto nur ein Steuersparmodell ist.