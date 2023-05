Aktualisiert am

Anonymes Meldeportal im Internet: Die Steuerverwaltung in Baden-Württemberg setzt auf die Tipps von Hinweisgebern. Bremen ist dem Beispiel gefolgt. Bild: dpa

Das Gesetzgebungsverfahren zum geplanten Hinweisgeberschutz-Gesetz verlief zäh. Seit Dezember 2021 ist Deutschland mit der Umsetzung einer EU-Richtlinie in Verzug, muss dafür sogar Strafzahlungen an die EU-Kommission leisten. Nun haben Ampel und Union am Dienstagabend im Vermittlungsausschuss einen Durchbruch erzielt. Über die zentralen Punkte der Einigung berichtete die F.A.Z. exklusiv vorab. Praktiker wie der Compliance-Fachmann Achim Weick weisen aber darauf hin, dass vielerorts längst Lösungen vorliegen müssen.

Marcus Jung Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

„Nach ganz überwiegender Meinung müssen sich Behörden und Unternehmen der öffentlichen Hand schon seit Dezember 2021 mit dem Thema beschäftigen und Stellen für Hinweisgeber einrichten, um die Vorgaben der EU-Richtlinie umzusetzen“, sagt Weick, Gründer und Vorstandschef des Münchner Cloud-Dienstleister EQS Group. So hätten einige Behörden Meldekanäle schon zuvor zur Verfügung gestellt.