Steuer, Rente, Dexit : Die Wirtschaftspläne der AfD

In der Steuerpolitik zeigt sich die AfD ausgesprochen großzügig: So verspricht sie, die Mehrwertsteuer gleich um 7 Prozentpunkte zu senken. Allein das würde Bund, Länder und Gemeinden nach einer Faustformel des Finanzministeriums gut 80 Milliarden Euro kosten. Die Erbschaftsteuer will die AfD ganz abschaffen, 6 Milliarden entgingen damit den Ländern. Den Grundfreibetrag (9400 Euro im kommenden Jahr) will sie dem pfändungsfreien Einkommen (1178 Euro je Monat oder 14136 Euro über das Jahr) angleichen. Je nach Ausgestaltung kostet eine Erhöhung um 100 Euro den Fiskus zwischen 600 bis 800 Millionen Euro. Damit kommt man somit in eine Größenordnung von 30 Milliarden Euro. Außerdem will die AfD das Ehegattensplittung durch ein „sozial gerechtes“ Familiensplittung ergänzen und die Einkommensteuer so gestalten, dass Gering- und Durchschnittsverdiener entlastet werden.

Die steuerpolitischen Versprechen der AfD addieren sich auf weit mehr als 100 Milliarden Euro – der Staat würde mehr als 12 Prozent seiner Steuereinnahmen verlieren. Doch das hält die Partei nicht davon ab, höhere Ausgaben zu verlangen, etwa zur Stärkung des ländlichen Raums. Auch will sie Langzeitarbeitslosen mehr Geld zukommen lassen; abhängig von der Dauer der Vorbeschäftigung sollen sie länger Arbeitslosengeld I bekommen. Auch sonst steht bei der AfD zuweilen Widersprüchliches unmittelbar nebeneinander. So stößt die Forderung „Mindestlohn erhalten, Leiharbeit begrenzen“ im Grundsatzpapier direkt auf die Passage mit der Überschrift „Weniger Staat, mehr Freiheit und Selbstverantwortung“.

Kein Konzept zur Rente

Für die Rente hat die AfD noch kein Konzept. Der dazu geplante Sonderparteitag wurde auf nächstes Jahr verschoben. Hier gibt es noch konträre Vorstellungen: Der Ko-Parteivorsitzende Jörg Meuthen hat eine Idee erarbeitet, die auf einer steuerfinanzierte Mindestrente aufbaut, die durch eine steuerlich geförderte private Vorsorge ergänzt wird. Dagegen plädiert der Thüringer Landeschef Björn Höcke unter dem Schlagwort „Produktivitätsrente“ für ein höheres Rentenniveau. Zusätzlich soll es nach seinen Vorstellungen eine Staatsbürgerrente geben, die nur Deutsche beziehen sollen. Die Kosten schätzt der national-soziale Parteivertreter auf 125 Milliarden Euro im Jahr. Um die arbeitende Bevölkerung nicht zu überfordern, fließen aus dem Bundeshaushalt schon heute ungefähr 100 Milliarden Euro in das Rentensystem. Wenn sich der durch die jüngsten Wahlen gestärkte Flügel mit seinen rentenpolitischen Vorstellungen durchsetzen sollte, würde dieser Posten entsprechend größer.

Die Alternative für Deutschland wurde in der Euro-Krise gegründet. Bei allen Häutungen der Partei gehört „Keine Haftung für die Schulden anderer Länder“ weiterhin zu ihrem Markenkern. Die AfD droht nunmehr mit dem „Dexit“ als letzte Option – ohne grundlegende Reformen der EU sei ein Austritt Deutschlands oder eine geordnete Auflösung der Europäischen Union notwendig.