Streit zwischen Merkel und BDI : Die Wirtschaft will jetzt Grün statt Groko

Der Verdruss in der Wirtschaft über die große Koalition ist groß. Die Hoffnung ruht jetzt auf den Grünen – ob in Schwarz-Grün oder Jamaika. Doch welche Grausamkeiten denken sich die Grünen für die Wirtschaft aus?

Mehr Groko-Frust in der Wirtschaft war nie. Der Verdruss über die große Koalition hat sich tief in das Lager der Unternehmer und Manager gefressen. Als saft- und kraftlos wird die Regierung kritisiert: Vertrauen verspielt, Unfähigkeit erwiesen, so der Tenor.

Georg Meck Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Wenn sich die Politik ausnahmsweise mal zu Taten aufschwinge, so geht die Klage weiter, dann jage sie nur mit ebenso teuren wie sinnlosen neuen Sozialausgaben Wählern hinterher, die sie auch mit noch so viel Geld nicht mehr erreiche. Die Koalition aus Union und SPD schade den Unternehmen in Deutschland, sagte daher BDI-Präsident Dieter Kempf jüngst auf dem „Tag der Deutschen Industrie“, direkt vor den Augen der Kanzlerin. Angela Merkel (CDU) war selbstredend nicht amüsiert. Mehr Konfrontation geht nicht. Da ist etwas zerbrochen im Verhältnis zwischen Politik und Wirtschaft.

Die gegenseitige Entfremdung hat freilich eine Vorgeschichte. Zunächst haben in der Finanzkrise 2008 die Banker die Politik, insbesondere die Kanzlerin persönlich enttäuscht. Nie wieder wolle sie selbstherrliche Spitzenbanker mit Steuergeldern herauspauken, hatte Merkel verkündet, womit klar war: Geburtstagsfeiern wie einst für Deutsche-Bank-Chef Ackermann wird es im Kanzleramt so schnell nicht mehr geben. Was folgte, war das Zerwürfnis mit der Autoindustrie. „Autokanzler“, unter Kanzler Schröder (SPD) noch ein Ehrentitel, wurde für Merkel zum Schimpfwort. Die Kanzlerin ist nachtragend in solchen Dingen. Sie möchte die Stunden nicht zählen, so konterte sie jetzt die BDI-Schelte, die sie damit verbracht habe, die Schäden aufzuräumen, die Manager angerichtet hätten, die sich nicht an Gesetze und Regeln gehalten haben.

Als grob undankbar empfinden Kanzlerin wie Vizekanzler die Kritik der Wirtschaft. Trotzig zählten Angela Merkel wie Olaf Scholz (SPD) auf dem BDI-Kongress ihre jüngsten Taten auf: eine erleichterte Zuwanderung für Fachkräfte, die steuerliche Förderung von Forschungsausgaben, „erstmalig in der deutschen Geschichte“, wie Scholz hervorhob. Nur, so glänzend fällt die Bilanz bei weitem nicht aus, angefangen mit der Energiewende; ausgerechnet auf diesem Feld meinte die Regierung, die Vorzüge der Planwirtschaft beweisen zu müssen, mit dem Ergebnis, dass der Strompreis für die Bürger unerreicht hoch ist und weder Klima noch Wettbewerbsfähigkeit damit geholfen ist. Den Frust darüber bekommt als Erstes Peter Altmaier (CDU) ab, Architekt der Energiewende und ein Wirtschaftsminister, den selbst Beamte im eigenen Haus als größte Fehlbesetzung der letzten Jahrzehnte verspotten.

Was aber wünscht sich die Wirtschaftslobby für die Zeit danach? Rot-Rot-Grün sicher nicht, auch wenn dies in Bremen jetzt ausprobiert werden soll. Ein Kevin Kühnert allein, müsste er bundesweit ernst genommen werden, wäre Standortrisiko genug. Also ruhen die Hoffnungen auf den Grünen, ob in schwarz-grüner oder in Jamaika-Konstellation, die sich manche Konzernlenker, etwa Siemens-Chef Joe Kaeser, schon nach der letzten Wahl gewünscht hatten.

Mit dem allgemeinen Popularitätsschub für die Ökopartei einher geht nun eine wachsende Zuneigung der Unternehmer, sei es aus opportunistischem Kalkül oder der Erkenntnis, dass der Klimawandel ein echtes Problem darstellt. Keine Frage, der Zeitgeist, auch unter Managern, weht grün; schon daran abzulesen, dass selbst ein leidenschaftlicher Ferrari-Fahrer wie VW-Chef Herbert Diess, im Hauptberuf Vorstandsvorsitzender des größten Autokonzerns, plötzlich Lobreden auf Greta Thunbergs freitägliche Wut-Schüler-Proteste hält.

Die Grünen, zumindest in Gestalt von Robert Habeck, Winfried Kretschmann oder Cem Özdemir, haben für die Wirtschaft ihren Schrecken verloren. Wie sonst könnte ausgerechnet Martin Brudermüller, Chef der BASF, sich in deren Beratergremium engagieren? Vor wenigen Jahren noch wäre diese Allianz undenkbar gewesen: Chemie-Manager und Grüne, das waren so etwas wie natürliche Feinde, es waren nicht zuletzt Öko-Aktivisten, welche die Genforschung der BASF außer Landes getrieben haben. Ganz wohl ist Unternehmern auch heute nicht bei dem Gedanken, was an ökonomischen Grausamkeiten droht, sollten die Grünen regieren und den Klimaschutz zur alles dominierenden Mission machen, wenn schon Angela Merkel ankündigt, nun sei Schluss mit „Pillepalle“ im Kampf für die Klimarettung.

Das Zutrauen, dass eine Kanzlerin Annegret Kramp-Karrenbauer bei Themen wie diesen Maß und Mitte finden würde, ist begrenzt, wie generell die Zweifel in der Wirtschaft an ihr zuletzt eher gewachsen sind. Die Sehnsucht nach Kramp-Karrenbauer als künftiger Regierungschefin hält sich in diesen Kreisen in engen Grenzen, wie es sich dieser Tage auf dem CDU-Wirtschaftstag offenbart hat. Als „Stachel im Fleisch“ der Partei bezeichnete die Parteichefin den CDU-Wirtschaftsrat, wohlwissend, dass sie es mit einem Lager zu tun hat, das treu zu Friedrich Merz steht. Selbst gemessen daran, fielen die Reaktionen auf ihren Auftritt erstaunlich kühl aus: Alle, wirklich alle Politiker, auch diejenigen von Grünen und FDP, wurden freundlicher empfangen als die CDU-Vorsitzende. Da ist noch viel Versöhnungsarbeit zu leisten.