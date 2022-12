Neue Zahlen der Energieagentur : Die Welt verbrennt so viel Kohle wie nie zuvor

Acht Milliarden Tonnen – nie zuvor hat die Menschheit so viel Kohle in einem Jahr verfeuert. Nun wird sie diese Schwelle erstmals überschreiten, sagen die Fachleute der Internationalen Energieagentur (IEA) voraus. Damit wäre der bisherige Verbrauchsrekord aus dem Jahr 2013 geknackt. Der neue IEA-Jahresbericht zum Kohlemarkt lässt erhebliche Zweifel daran aufkommen, ob die aktuelle Krise an den Strommärkten und Gasmärkten tatsächlich zu jenem „historischen und endgültigen Wendepunkt“ in der globalen Energieversorgung wird, wie es die Behörde im Oktober im Vorfeld der Weltklimakonferenz in Aussicht gestellt hatte.

Fest steht zumindest schon jetzt: In diesem Jahr ist die Wende ausgeblieben. Insgesamt steigt der Kohleverbrauch ihrer Schätzung zufolge binnen Jahresfrist um 1,2 Prozent. Zwar verbrauchten die USA wohl etwas weniger Kohle in diesem Jahr – dafür nutzten China und vor allem Indien und die Mitgliedsländer der Europäischen Union diesen Rohstoff deutlich umfangreicher. Starke Nachfrage nach dem besonders klimaschädlichen Energieträger Kohle heizt die Erderwärmung weiter an.

Aufhorchen lässt dabei zumal die Entwicklung in China, dem mit 53 Prozent mit Abstand größten Kohleverbraucher und zusammen mit Indien auch zugleich größten Kohleförderer. Im Reich der Mitte wuchs die Wirtschaftsleistung wegen der Zero-Covid-Politik in diesem Jahr schwächer als in der Vergangenheit, was eigentlich keinen allzu stark steigenden Energiebedarf erwarten ließ.

Hitze treibt Stromverbrauch in China in die Höhe

Dürreperioden und Hitzewellen hätten in China jedoch den Stromverbrauch der Klimaanlagen in die Höhe getrieben und die Produktion der Wasserkraftwerke behindert. Das habe die Kohleverbrennung angeheizt, erläutern die IEA-Fachleute. Allein im August habe die Kohleverstromung in China binnen Jahresfrist um rund 15 Prozent auf mehr als 500 Terawattstunden zugelegt. „Dieses monatliche Erzeugungsniveau ist höher als die gesamte jährliche Kohleverstromung in allen anderen Ländern, außer Indien und den Vereinigten Staaten“, betont die Energieagentur.

In anderen Regionen wie Europa waren es vor allem die infolge des russischen Überfalls auf die Ukraine stark gestiegenen Erdgaspreise, die laut IEA den Wechsel zur günstigeren Kohle beförderten. Die hier dürrebedingt ebenfalls gedrosselte Produktion der Wasserkraftwerke sowie die technischen Probleme in den französischen Kernkraftwerken verstärkten diesen Trend, den die Bemühungen um Energieeffizienz und den Ausbau von erneuerbaren Energieträgern wie Wind- und Solaranlagen allenfalls bremsen konnten.

Unrühmliche Sonderrolle für Deutschland

Deutschland nimmt dabei in der Riege jener Länder, die angesichts der drohenden Gasknappheit und Sorgen um die Versorgungssicherheit am Strommarkt Kohlekraftwerke wieder hochgefahren haben, eine durchaus unrühmliche Sonderrolle ein. „Nur in Deutschland“ erfolge diese Reaktivierung mit rund 10 Gigawatt Leistung in signifikantem Umfang, ermittelte die Energieagentur.

Die Einschätzungen in dem IEA-Bericht dazu, wie sich der Kohleverbrauch weiter entwickeln wird, lassen Interpretationsspielraum zu. Für die EU-Länder geht die Behörde davon aus, dass die gestiegene Verstromung „einige Zeit“ auf dem erhöhten Niveau verbleiben, aber durch höhere Energieeffizienz und stärker ausgebaute Erneuerbare vom Jahr 2024 an wieder auf einen „Abwärtspfad“ zurückkehren werde. Auch die globale Kohlenachfrage wird sich nach Einschätzung der in Paris ansässigen Fachleute „bis 2025 stabilisieren“ – auf dem Niveau von acht Milliarden Tonnen.

Doch sie schieben hinterher, was eine dafür zentrale Bedingung ist: „Viel hängt von der Entwicklung in China ab.“ Nicht auszuschließen sei, dass die aktuelle Energiekrise mit all ihren Unwägbarkeiten den Kohleverbrauch sogar noch weiter anheizen werde. Neben Veränderungen in der Weltwirtschaft, dem Wetter, Brennstoffpreisen und politischen Entscheidungen einzelner Regierungen gebe es dabei viele weitere mögliche „Variablen“.