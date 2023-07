An heißen Tagen stehen die Telefone bei Karl-Heinz Thielmann und seinen Leuten nicht still. Thielmann ist Präsident des Verbands Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe (VDKF). Eine Organisation, deren gut 1000 Mitglieder sich vor allem im Sommer großer Beliebtheit erfreuen. Denn in dem Verband haben sich Betriebe organisiert, die Klimaanlagen einbauen.

Solche Anlagen waren in Deutschland nie so weit verbreitet wie beispielsweise in den USA, doch seit die Sommer jedes Jahr wärmer werden, hat Thielmann eine Veränderung festgestellt. „Es fing im ersten Corona-Jahr an, in dem viele Menschen den Sommer zu Hause verbringen mussten: Alle wollten auf einmal Klimaanlagen haben.“ Seitdem habe die Nachfrage nicht nachgelassen, auch wenn der Verband keine exakten Zahlen erhebt.