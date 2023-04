Aktualisiert am

Der Krieg fordert seinen Tribut: Einwohner von Kiew stehen im November Schlange, um Trinkwasser zu holen. Bild: dpa

Im vergangenen Jahr ist das Bruttoinlandsprodukt in der Ukraine in Folge des russischen Angriffs um gut 29 Prozent gesunken. In diesem Jahr könnte es ein minimales Wachstum geben.